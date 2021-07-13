Кто заменит Авакова? В "Слуге народа" назвали две кандидатуры

Сайт "Сегодня" узнал, кто может стать приемником министра внутренних дел Арсена Авакова

Заменить Арсена Авакова могут Александр Бакумов или Денис Монастырский. Коллаж: "Сегодня"

На должность министра внутренних дел вместо Арсена Авакова, который подал заявление об отставке, рассматривают два кандидата – Дениса Монастырского и Александра Бакумова.

Информацию об этом "Сегодня" получили от собственных источников во фракции "Слуга народа".

Александр Бакумов – харьковчанин, глава подкомитета по вопросам криминального законодательства и противодействия преступности "правоохранительного" комитета ВР. В Раду прошел как сторонник Зеленского, член фракции "Слуга народа".

До этого был проректором Харьковского национального университета внутренних дел.

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Денис Монастырский – юрист из Хмельницкого, преподавал в Хмельницком университете управления и права. Прошел в Раду по списку "Слуги народа" (№19), является экспертом по вопросам реформирования правоохранительной и судебной систем Аналитического центра "Украинский институт будущего". Председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Так, сегодня, 13 июля, должно состояться заседание фракции "Слуга народа". В список на рассмотрение включен и вопрос в отношении главы МВД Арсена Авакова. На заседании ожидают и президента Владимира Зеленского.

Сам же глава МВД ранее назвал условием своей отставки несовместимость решений Зеленского с его внутренним миром.