Будет министр или "министерша" – Верещук о том, кто заменит Авакова

Народный депутат от фракции "Слуга народа" рассказала, что заявление об отставке стало неожиданостью

Ирина Верещук рассказала, что за отставку Авакова будут голосовать. Коллаж: "Сегодня"

Заявление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова стало такой же новостью для парламентариев, как и для народа, однако если такой вопрос будет стоять – за его отставку проголосуют.

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Об этом в эфире "Украина 24" заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

По ее словам, другие кандидатуры на пост министра пока не рассматривали.

"Мы поддерживали господина Авакова, но решение Арсена Борисовича написать заявление добровольное ... Если такой вопрос будет стоять, мы, конечно, будем голосовать за отставку. Никто не может принудительно работать в должности министра. Поэтому я надеюсь, что все будет в законном русле, без конфликтов, и если есть такое заявление, мы его будем рассматривать", – сказала Верещук.

Она отметила, что "если Рада будет голосовать за отставку, следующее голосование будет сразу за назначение нового министра или же министерши".

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Так, сегодня, 13 июля, должно состояться заседание фракции "Слуга народа". В список на рассмотрение включен и вопрос в отношении главы МВД Арсена Авакова. На заседании ожидают и президента Владимира Зеленского.

Сам же глава МВД ранее назвал условием своей отставки несовместимость решений Зеленского с его внутренним миром.

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