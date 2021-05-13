КПВВ станут музеями. Разумков и спикер сейма Литвы приехали на границу с Крымом

Председателям парламентов двух стран провели экскурсию на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Спикер Рады рассказал, как вернуть полуостров

Дмитрий Разумков и Виктория Чмилите-Нильсен / Фото: Верховная Рада

После деоккупации Крыма нужда в пропускных пунктах при въезде на полуостров отпадет и они смогут стать музеями, считает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

13 мая он вместе со своей коллегой из Литвы Викторией Чмилите-Нильсен посетил КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Их ознакомили с процедурой пограничного и таможенного контроля, работой сервисной зоны, условиями предоставления админуслуг на КПВВ, а также предоставлением их удаленно.

"Здесь достаточно хорошие условия, чтобы нормально работал персонал, и комфортные условия для людей, которые переходят из временно оккупированного Крыма на территорию свободной Украины", – отметил Разумков.

Дмитрий Разумков и Виктория Чмилите-Нильсен / Фото: Верховная Рада

Он добавил, что оба КПВВ были реконструированы в 2019 году, поэтому в глобальных доработках не нуждаются.

Возвращение украинских территорий – непростая задача, которая зависит от каждого, кто может способствовать деоккупации Крыма, подчеркнул глава Рады.

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"Это кропотливая работа каждого на своем месте: журналиста, председателя Верховной Рады, наших международных партнеров, руководства других государств, которые поддерживают и помогают Украине, в том числе и санкциями", – сказал Дмитрий Разумков.

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Он уверен, что санкции – это весомый аргумент и эффективный механизм в борьбе с оккупацией Крыма и в вопросе войны на востоке нашей страны.

Кроме того, Разумков поблагодарил Литву и другие страны Балтии за поддержку Украины на международных площадках – ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО и в рамках группы "Балтик плюс".

А Чмилите-Нильсен, в свою очередь, подтвердила постоянную поддержку территориальной целостности Украины и заверила, что Литва никогда не признает незаконной оккупацию Крыма.

Напомним, в апреле глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил о планах его страны добиваться предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

А в марте нашу страну посетил президент Литвы Гитанас Науседа – это стало его первой зарубежной поездкой после карантина:

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