Коротко и по делу. Главные заявления Зеленского о встрече с Путиным, перемирии и переговорах с "ЛДНР"

Сегодня президент Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений – о войне на Донбассе, режиме перемирия, а также встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. "Сегодня" собрали самые важные из них.

Война на Донбассе

Глава государства заявил, что переговоры относительно режима тишины на Донбассе находятся на финальной стадии согласования. По его словам, украинская сторона сделала все для того, чтобы на Пасху не было выстрелов и смертей.

"Я считаю, что мы уже на финише к этому согласованию. Заседание Трехсторонней контактной группы будет еще завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже все согласовали, но не согласовали еще только документальную формулировку. Мы очень этого хотим, очень к этому стремимся...", – сказал он.

Зеленский также отметил, что если нет машины времени, чтобы предотвратить катастрофу на ЧАЭС, то есть возможность сегодня делать все, чтобы предотвратить трагедию на оккупированном Донбассе.

"Очень не хочется, чтобы на Донбассе произошла такая же трагедия. Чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения", – добавил президент.

Открытие нового хранилища на ЧАЭС. Источник "Украина 24"

Встреча с Путиным состоится

По словам Зеленского, его встреча с Владимиром Путиным вероятнее всего состоится. Президент уже дал поручение главе Офиса президента связаться с Администрацией российского лидера и согласовать сроки и место проведения переговоров.

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Украинский лидер также отметил, что готов обсудить с Путиным положение русскоязычного населения и православной церкви, если эти вопросы будут стоять на повестке дня.

"Я считаю, что это продолжение информационного нарратива по поводу ущемления русскоговорящих людей. Я не вижу в этом никакой проблемы. Но если эти вопросы тоже стоят на повестке, то обсудим и это", – добавил глава государства.

Переговоров с террористами не будет

В интервью изданию Financial Times Зеленский отверг предложение российского президента Владимир Путина о переговорах с представителями так называемых "ЛДНР".

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", – отметил глава государства.

Минские соглашения и "Нормандский формат"

Также глава государства предложил внести изменения в Минские соглашения и привлечь к переговорам США, Великобританию и Канаду.

"Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", – заявил он.

Видео: Сегодня

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "тревожным сигналом" предложение украинского президента. Россия исключает возможность изменения Минских соглашений.

"Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация. Это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно", – отметил Песков.