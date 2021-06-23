Чего ждать Украине от встречи Зеленского и Меркель

Канцлер Германии пригласила украинского президента в Берлин. Эксперты говорят – для нас это хороший знак

Ангела Меркель и Владимир Зеленский встретятся в июле. Коллаж Сегодня

12 июля президент Украины Владимир Зеленский встретится в Берлине с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Сайт "Сегодня" выяснил, о чем будут говорить главы государств и каких результатов переговоров может ждать наша страна.

Во вторник, 22 июня, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Ангелой Меркель. Как сообщила пресс-служба Офиса президента, собеседники в День скорби и почтения памяти жертв войны в Украине отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма и сохранение памяти о человеческих жертвах.

Во время беседы канцлер Германии пригласила Зеленского в Берлин, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Основные темы – "Северный поток – 2" и военная помощь

По мнению украинских политологов, главы государств обсудят:

вопрос строительства и запуска проекта "Северный поток – 2" и связанные с ним финансовые потери Украины;

участие Украины в Германской стратегии водородной энергетики;

вопрос урегулирования конфликта на Донбассе;

военную помощь Украине.

Одной из основных тем переговоров Зеленского и Меркель могут стать денежные компенсации для Украины за строительство "Северного потока – 2", основным заказчиком которого является Германия. / Фото: president.gov.ua

По мнению политолога, руководителя Центра политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, одной из главных тем беседы будет строительство "Северного потока – 2". Главный геополитический интерес от этого проекта у России, но Германия является основным заказчиком. Через "Северный поток – 2" Россия сможет поставлять газ в Европу, ограничив транзит через Украину, что очень сильно бьет по нашим экономическим и политическим интересам. Фесенко считает, что Зеленский будет обсуждать с Меркель размер компенсации, который в таком случае сможет получить Украина.

"Сейчас украинской делегации необходимо подготовить конкретные варианты своего видения решения проблемы, а не ждать предложений от Германии", – отмечает Фесенко.

Политолог, магистр государственного управления Владимир Воля считает, что во время обсуждения "Северного потока – 2" Зеленский сможет поднять вопрос об участии Украины в стратегии развития водородной энергетики Германии. Он даже может предложить свое участие в данном проекте.

"Если "Северный поток – 2" заработает, Украина теряет часть транзита. Нам нужны гарантии от Германии, что мы получим какую-то компенсацию. А участие в водородной стратегии Германии дало бы Украине серьезный доход", – говорит Воля.

Газопровод "Северный поток – 2", фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Оружия Германия не даст, но в помощи не откажет

Еще одна важная тема переговоров с Меркель – активизация переговоров по Донбассу и реанимация "нормандского формата".

"Зеленский будет просить, чтобы Германия способствовала выводу "Минска" из тупика. Однако ситуация вряд ли быстро улучшится, так как вопрос блокирует Россия и ждет смены политического лидера Германии", – говорит Фесенко.

А Воля считает, что было бы правильно, если бы Зеленский поехал к Меркель уже с альтернативным к Минским соглашениям комплексом мероприятий, приемлемым, в том числе, для России. Это помогло бы сдвинуть буксующий процесс с мертвой точки.

Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

И есть еще тема военной помощи. Тут эксперты однозначны: оружия Украине Германия не даст.

"Единственное, на что может рассчитывать Украина в этом вопросе, – это поставки медикаментов или медицинского оборудования для раненых на Донбассе. Германия, которая является посредником в "нормандском процессе" и выступает за мирное решения конфликта в Украине, оружия нам не даст, но может обеспечить саперным оборудованием для разминирования", – говорит Воля.

Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

Почему переговоры с Германией важны для Украины

По мнению политологов, переговоры Зеленского и Меркель могут быть успешными в вопросе получения гарантий, касающихся интересов Украины, в ключе строительства "Северного потока – 2". Эти гарантии – ключевой интерес Украины. Именно поэтому встреча президента Украины и канцлера Германии крайне важна для нашей страны.

Как отмечает Владимир Фесенко, визит в Германию также следует рассматривать в контексте последующей встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом, которая может состояться в конце июля. В свою очередь директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев обращает внимание на то, что 15 июля Меркель едет в Вашингтон на встречу с Байденом.

"Приглашение Зеленского Меркель – это хороший сигнал для Украины. Их встреча станет координацией общих позиций перед переговорами с Байденом. А значит, как и требовал Зеленский, об Украине будут говорить лишь с участием Украины", – подытожил Карасев.

Джо Байден и Ангела Меркель. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, 16 июня, на вилле La Grange в швейцарской Женеве состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Переговоры продолжались более трех часов и в результате, как и прогнозировали "Сегодня", мировые лидеры не подписали никаких договоренностей и не пришли к соглашениям по глобальным вопросам.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по словам Джо Байдена, российский лидер Владимир Путин не стремится к новой холодной войне.

Все подробности – в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности.