Комитет Рады отказался отправлять Степанова в отставку

Голосование комитета выдалось нервным – почти половина комитета воздержалась, один был против

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования против увольнения министра здравохранения Максима Степанова.

Об этом сообщила в Facebook нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина.

"Комитет не поддержал представление Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова", – написала она.

Стефанишина отметила, что против увольнения был один член комитета, семеро поддержали представление премьера и еще семеро воздержались.

Реклама

Нардеп Ярослав Железняк намекнул, что голосование в сессионном зале может быть неожиданным.

"Учитывая, что профильный комитет не поддержал представление премьера об отставке Степанова, завтра вторая половина дня будет интригующей", – написал он в Telegram.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что главным кандидатом на его замену является Виктор Ляшко. Сам санврач прокомментировал возможность заменить Степанова.

А сегодня Степанов записал видеообращение касательно слухов о его отставке.

Видео: facebook.com/maksym.stepanov