Книга Мендель. Сравнила Зеленского с революцией и сделала выбор в его пользу

Зеленский и Мендель. Коллаж "Сегодня"

Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель провела аналогию между Владимиром Зеленским и революцией. Об этом бывшая правая рука главы государства написала в своей книге "Каждый из нас президент".

В работе Мендель много говорится о противостоянии предыдущего президента Петра Порошенко и действующего во время громкой предвыборной компании.

"Я не ваш оппонент, – сказал он Порошенко. – Я ваш приговор". Каждой фразой актер и бизнесмен Зеленский будто забивал гвозди в политический гроб Порошенко. Он не хвастался и не обещал слишком много, будто был прописан успешный сценарий, – так подсказывал его острый ум", – говорится в книге бывшего пресс-секретаря.

По мнению автора "Каждый из нас президент", Зеленский давал большие надежды, нежели революция в Украине 2013-2014 годов. Мендель приводит статистику, которая напоминает читателям о том, что за действующего главу государства во время выборов проголосовали 73% украинцев.

"Разгромные рекордные 73% во втором туре тоже по сути своей были революцией. Только принятой для большинства населения: без грязных палаток, разбитого Майдана, негигиеничных и холодных ночей с риском быть избитым, снесенным водометами или опрысканными газом, без всей этой революционной "романтики" прошлых веков, но с четким, жестким и эмоциональным приговором тогдашней власти. Первая по-настоящему электоральная революция Украины", – пишет экс-пресс-секретарь.

Напомним, 19 июля в продажу вышла книга Юлии Мендель под названием "Каждый из нас президент". На почти 300 страницах много внимания уделяется успехам Владимира Зеленского и поражениям Петра Порошенко.

Бывшая пресс-секретарь периодически выкладывает фрагменты своей книги. Сначала она рассказывала о Гитлере, генетическом коде счастья и херсонском суржике, а позже о том, почему Порошенко больше не станет президентом.