Кива и еще три депутата получили протоколы от НАПК: что они нарушили

Депутаты Рады провинились и получили протоколы. Коллаж "Сегодня"
Национальное агентство по предупреждению коррупции за две недели составило и направило в суд 99 административных протоколов, четыре из которых – в отношении народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Нарушение из-за конфликта интересов
Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива получил протокол из-за его депутатского обращения с вопросом, который составлял его частный интерес к и.о. директора Государственного бюро расследований.
Илья Кива на улице под Верховной Радой / Фото: УНИАН
"Слуга народа" Артем Нагаевский получил два протокола за то, что дважды обращался в Министерство внутренних дел с депутатским обращением, в котором поднимался вопрос в частных интересах.
Нарушения за получение подарков
На "слугу народа" Максима Гузенко составили протокол за то, что он, занимая должность народного депутата, получил в 2020 году от юридического лица подарок в виде комплекса услуг (проживание, авиаперелет, питание, услуги по конференции, экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание, страхование), стоимость которого превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц.
Нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе, еще будучи вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, получила подарок в виде услуги (авиаперелет), стоимость которой превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях Киву вызвали на допрос из-за шапки с советской звездой. Пока как свидетеля – дело начали по факту распространения коммунистической символики. Сам Кива рассказал, что всегда возит шапку со звездой с собой и готов понести наказание.
Тем временем сегодня в столовой Рады подрались "слуги народа" Тищенко и Куницкий.
Смотрите такж в сюжете, как 28 июня, по случаю Дня Конституции, в Раде прошло торжественно заседание с участием четырех президентов:
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