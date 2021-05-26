Кабмин подготовил санкции против российских артистов – кто попал в черный список

Украина расширит "черній список" российских артистов. Фото: коллаж "Сегодня"
Кабинет министров решил ввести санкции за незаконное посещение оккупированного Крыма против 11 российских артистов.
Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.
В черный список попадут такие актеры и певцы:
- Алексей Чадов;
- Александр Петров;
- Владимир Вдовиченков;
- Жанна Эппле;
- Ольга Кабо;
- Дмитрий Орлов;
- Евгений Пронин;
- Евгений Стычкин;
- Павел Трубинер;
- Ярослав Сумишевский;
- Анастасия Сланевская ("Слава").
В документе отмечается, что указанные лица принимали участие в публичных мероприятиях и съемках на территории Крыма. По этой причине россиянам запретят въезд на территорию Украины.
Теперь новый санкционный список должен утвердить Совет национальной безопасности и обороны.
Как сообщалось ранее, прокуратура Крыманачала уголовное производство в отношении 23 деятелей культуры РФ за незаконные концерты на оккупированном украинском полуострове.
Также мы писали, что в прошлом году СБУ запретила въезд в Украину Фадееву и Зюганову.
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