Кабмин подготовил санкции против российских артистов – кто попал в черный список

Указанные лица принимали участие в публичных мероприятиях и съемках на территории оккупированного Крыма

Украина расширит "черній список" российских артистов. Фото: коллаж "Сегодня"

Кабинет министров решил ввести санкции за незаконное посещение оккупированного Крыма против 11 российских артистов.

Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

В черный список попадут такие актеры и певцы:

Алексей Чадов;

Александр Петров;

Владимир Вдовиченков;

Жанна Эппле;

Ольга Кабо;

Дмитрий Орлов;

Евгений Пронин;

Евгений Стычкин;

Павел Трубинер;

Ярослав Сумишевский;

Анастасия Сланевская ("Слава").

В документе отмечается, что указанные лица принимали участие в публичных мероприятиях и съемках на территории Крыма. По этой причине россиянам запретят въезд на территорию Украины.

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Теперь новый санкционный список должен утвердить Совет национальной безопасности и обороны.

Как сообщалось ранее, прокуратура Крыманачала уголовное производство в отношении 23 деятелей культуры РФ за незаконные концерты на оккупированном украинском полуострове.

Также мы писали, что в прошлом году СБУ запретила въезд в Украину Фадееву и Зюганову.