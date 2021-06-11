К географии еще не дошли – Кулеба о встрече Зеленского с Путиным

По словам министра иностранных дел, организовать такую встречу будет крайне сложно

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин / Фото: Сегодня

Пока место встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным не обсуждается.

Об этом в эфире "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас место встречи Путина и Зеленского не обсуждается. Есть определенные контакты, попытки согласовать повестку для встречи, но к географии еще не дошли", - сказал Кулеба.

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По его словам, организовать такую встречу будет крайне сложно.

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"Но если мы увидим, что на этой встрече мы действительно сможем решить вопросы, необходимые для прекращения войны, российской агрессии против Украины и восстановления нашей территориальной целостности, безусловно, мы не пожалеем никаких сил, чтобы такая встреча состоялась", – отметил министр.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на возможную встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина Киев хочет вынести как можно больше сложных вопросов, которые накопились за семь лет войны.

Напомним, сначала Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но он отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Кремль также отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет переговоров. Читайте об этом подробнее в нашем материале "Встреча Зеленского и Путина: обе стороны очертили "красные линии".

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