Иван Кравцов: "Вторжение в Украину с участием Беларуси – невозможно"

Белорусский оппозиционер о протестных настроениях в своей стране, задержании по подозрению в покушении на Батьку – пушкиниста Александра Федуты и грядущих президентских выборах

Исполнительный секретарь Координационного совета белорусской оппозиции и соратник экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Иван Кравцов был выдворен из своей страны спецслужбами в сентябре прошлого года во время масштабных акций протеста против режима Александра Лукашенко. Некоторое время он провел в Украинею. А затем уехал в Польшу, откуда продолжает свою работу с командой. Сайт "Сегодня" встретился с Иваном в Киеве и поговорил о ситуации в Беларуси.

- После того, как Вы покинули Беларусь прошло 9 месяцев, Вы все еще продолжаете заниматься оппозиционной деятельностью?

- В сентябре я стал невольным участником спецоперации белорусских спецслужб по выдворению Марии Колесниковой. Мне с Антоном Родненковым удалось убежать из страны в Украину, а через несколько дней мы уехали в Польшу. Мы организовали в Варшаве штаб, куда так же перевезли и часть команды Виктора Бабарико. Сейчас в Варшаве работают около 15 человек.

- Какое-то преследование со стороны спецслужб Беларуси наблюдается?

- После того, как на меня было заведено уголовное дело в сентябре, какой-то дополнительной информации я не получал, никаких неформальных действий со стороны спецслужб или правоохранителей не происходило.

Иван Кравцов

Новая политическая партия и помощь политзаключенным

- Чем именно Вы сейчас занимаетесь?

- В конце марта мы запустили партию "Вместе" (Разам), которую мы планировали с Виктором Бабарико еще в июне, перед его арестом. Мы получили довольно хороший отклик – 6,5 тысяч заявок в партию, провели анкетирование, почти с двумя тысячами человек пообщались лично. Также мы запустили проект "23-34.net". 23-34 это статья белорусского кодекса о нарушении порядка проведения массовых мероприятий, по которой были задержаны около 40 тысяч человек. Проект собирает данные протоколов о задержаниях. Это большая база. Кроме того, представили проект "Politzek.me", в котором собираем истории политзаключенных в Беларуси – их уже более 400 человек. Этим людям помогают волонтеры, а команда проекта всегда на связи с родственниками.

- Как Вы работаете в Беларуси из-за границы?

- Часть команды штаба осталась в Беларуси. В том числе, крупный ай ти бизнесмен Максим Багрецов, предприниматель Дмитрий Подолинский, наш пресс-секретарь Глеб Герман, волонтеры и прочие участники организации.

Во время протестов Вы сотрудничали со Светланой Тихановской, она сейчас принимает участие в Ваших проектах?

Мы отдельная организация и так было всегда. Белорусское демократическое движение это целый комплекс различных команд и организаций с разным фокусом. Есть гражданские инициативы, есть фонды солидарности, фонды помощи и это все отдельные, автономные команды. То же самое и с политическими силами. Был штаб Тихановской, был штаб Валерия Цепкало, штаб Бабарико. В момент проведения совместной компании со Светланой наш штаб взял на себя организационную нагрузку, при этом мы все работали параллельно, не объединяясь в единый штаб. Общение между командами не прекращалось ни на день, и сейчас продолжаем общаться, в том числе через Координационный совет, куда входят представители от всех движений. Тихановская больше работает по международной повестке, мы же – по внутренней, наши основные политические фигуры находятся в тюрьме – это Мария Колесникова, Виктор Бабарико, мы всегда были ориентированы на работу внутри Беларуси, на работу с активистами. Разные фамилии, разные команды, которые координируются и работают сообща.

Очередной всплеск репрессий

- Высокий ли сейчас уровень протестных настроений в Беларуси? Люди на улицы не выходят?

- Мы видим, что ситуация меняется. Если в феврале-марте конфликт заморозился, и протестная активность снизилась практически до нулевого уровня, то с конца апреля начался очередной всплеск репрессий, который еще больше разрушает страну. Сейчас стоимость любого уличного акционизма очень высока. Люди не выходят на улицы, но это не значит, что они поменяли свое мнение. Репрессиями и арестами власть сильно "закрутила гайки". Людей избивали дубинками, массово выписывали штрафы, садили в СИЗО, за пребывание в которых, граждане должны заплатить. Сейчас любое открытое выражение политического мнения это огромный риск. Поэтому люди уходят в подполье, создают телеграм-чаты, общаются между собой.

Протесты в Беларуси

- Какие удары нанесла власть свободе слова?

- Разгромлено крупнейшее СМИ страны TUT.BY с аудиторией 3 миллиона уникальных посетителей в месяц, арестованы 15 человек. Это очень печально, ведь давление на сми – один из ключевых показателей, на которые смотрит мировое сообщество. А репрессии против журналистов – шаг к превращению страны в изгоя.

- Задержание экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича тоже можно назвать попыткой "закрыть рот" неугодным СМИ?

- Произошло все достаточно закономерно. Это близорукость и странная логика власти. Мы видели, как белорусская пропагандисткая машина терялась в показаниях, манипулировала фактами. У нее один мотив: преследование тех, кто, по мнению руководства страны, ведет деструктивную деятельность в отношении Республики Беларусь. Но настоящая деструктивная деятельность – не признавать очевидное: изменившееся общество и его запрос.

Роман Протасевич

- Лукашенко заявил о подготовке покушения на него. Одним из задержанных подозреваемых также был филолог Александр Федута.

- Кроме, как некачественной постановкой, мне это сложно назвать. Александр Федута совершенно безобидный человек, которого в шутку называют "пушкинистом". Умный, образованный, интеллигентный человек, который в последние годы занимается политической аналитикой. И тут разыгрываются какие-то сцены с записью разговоров для того, чтобы создать необходимый власти сюжет. Его соучастником называют Григория Костусева. Он глава официальной партии БНФ, посещал государственный канал, на который доступ оппозиционным политикам запрещен. Это невозможно, если тебя не одобрили сверху. Довести до такого абсурда, когда таких безобидных людей пытаются обвинить в каком-то вмешательстве из вне, это просто смех.

Александр Федута

- Зачем же власть предпринимает такие нелогичные действия?

- Глава государства боится признать, что сделал ошибку, выбрал неправильный политический курс и это привело к недовольству людей. Гораздо проще объяснять свои промахи внешним вмешательством или заговором. Таким образом можно легко снять с себя ответственность.

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- И чего же власть добилась такими жесткими методами?

- Власть очистила улицы от недовольных, но проблемы страны этим не решила, общественное мнение не изменила. Жить лучше люди не стали, уровень экономического развития страны не повысился.

Помощь Запада и Украины

- Какова была роль Западных стран и Украины во время протестов в Беларуси?

- Если говорить о финансовой поддержке демократического движения бюджетами иностранных государств, то такого не было. Весь наш штаб всегда работал на волонтерских началах, и это касается многих команд. Началось все еще до президентских выборов, с борьбы с коронавирусом. В марте прошлого года власть заявила, что коронавируса в Беларуси нет и всячески игнорировала борьбу с вирусом. Люди сами начали собирать деньги на закупку средств индивидуальной защиты, лекарств. Эта солидарность проявилась и позже, во время протестных акций. Создавались фонды, подключались волонтеры, люди отправляли деньги на нужды участников акций со своих банковских карт. Организовать помощь со стороны бюджета государств в такие короткие сроки невозможно. Это занимает от полугода. Я лично прошел с мая до сентября всю кампанию в Минске и ни разу не видел информации о том, что кто-то выделял какие-то ресурсы или материально техническую помощь. Все делалось силами людей.

- А моральная поддержка ощущалась?

- Сильная поддержка ощущалась от белорусских диаспор. В августе, когда начались протесты, диаспоры очень активно содействовали: они собирали деньги на помощь и организовывали наблюдателей в избирательные участки в посольствах, проводили акции солидарности по всему миру. Страны Европейского союза и США давали оценку происходящему, это также нас поддерживало. Что касается Украины, последнее время ее риторика стала более однозначной и это нам более понятно.

Опасно ли сближение с Россией

- Сейчас мы наблюдаем сближение Беларуси с Россией. Не опасаются ли белорусы поглощения страны большим соседом?

- Граждане Беларуси оценивают риски потери суверенитета или независимости Белорусского государства, как низкие. Россия и Беларусь тесно связана, население Беларуси по соцопросам хорошо относится к России, у нас нет такого негативного восприятия – РФ, как, по известным причинам, у украинцев. Более 65% доверяют и поддерживают российское руководство. У нас данный вопрос даже отсутствует в повестке. Главная наша проблема – мирный транзит власти. Если для этого понадобится политическое давление со стороны России, люди Беларуси будут это приветствовать. Своими действиями действующая власть повышает этот риск существенно. Гораздо большее опасение вызывает потеря экономического суверенитета, это гораздо более реально.

- Есть вероятность того, что Россия поспособствует смене власти в Беларуси?

- Без России решить вопрос Беларуси невозможно. Еросоюз и США это также понимают. Сегодня Беларусь для России – большая проблема. С одной стороны, Россия, как военный союзник, должна публично поддерживать действующую власть Беларуси, с другой стороны из-за авторитарного режима Лукашенко осложняются контакты РФ с Европой и Америкой. И багаж, который вынуждена нести Россия, становится для нее все более тяжелым.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

- Осенью пройдут совместные учения вооруженных сил Республики и РФ. Учитывая, обострение отношений Украины с Беларусью и Россией, может ли последовать совместная военная атака на Украину?

- Абсолютно не вижу таких рисков. Да, у нас заключен военный союз с Россией, но уверен, какое-либо вторжение в Украину, причем с участием Беларуси, невозможно.

Пойдет ли Лукашенко снова в президенты и ждать ли новых протестов

- Каковы шансы Лукашенко выиграть следующие президентские выборы и будут ли новые акции протеста?

- Может я покажусь оптимистом, но я уверен, что в следующих выборах Лукашенко не будет принимать участие. У нас сейчас идут процессы переформатирования. Звучат призывы придать конституционный статус Всебелорусскому народному собранию, конституционная комиссия также вносит предложения по изменению системы власти. Тут два варианта: либо выборов президентских больше не будет, либо Лукашенко не будет принимать в них участие.

- Если все же будут выборы и Лукашенко победит, снова вспыхнут протесты?

- Время работает на нас. Взгляды тех людей, которые голосовали в 96 году на референдуме, меняются, под воздействием детей, внуков. Тогда был развал СССР, была неопределенность. Сейчас люди уже могут выбирать. А еще через пять лет будет еще больше людей, которые хотят перемен, демократизации, лучших условий жизни для себя и своих близких. Форма проявления несогласия может быть разной. Будут ли это протесты – зависит от ситуации в стране. Это как кастрюля, которая кипит, ты ее закрыл, а потом вода польется через край и потушит огонь. В любом случае изменения в обществе уже происходят, и государственная машина вынуждена адаптироваться. Любой политик, у которого нет предложений не имеет будущего.

Александр Лукашенко

Напомним, в Минске около 10 часов утра в понедельник, 7 сентября 2020 года, возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили члена Координационного совета Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. В этот же день на связь перестали выходить еще двое членов КС – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.

Утром 8 сентября стало известно, что все три оппозиционера прибыли на границу с Украиной, однако Колесникова отказалась выехать из Беларуси и ее задержали – она порвала свой паспорт. А вот Кравцов и Родненков попали на территорию Украины.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что белорусские чиновники и пролукашенковские СМИ распространили лживое заявление о том, что Кравцов и Родненков якобы были задержаны украинскими пограничниками.