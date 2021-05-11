Госизмена и покушение на разграбление нацресурсов Крыма – СБУ о подозрении Медведчуку и Козаку

Сейчас подозрения направлены в последние известные места проживания Медведчука и Козака, ведь где они находятся – неизвестно

Народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявлено о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Об этом заявили на брифинге председатель СБУ Иван Баканов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, после аннексии полуострова оккупанты начали так называемую "национализацию" предприятий, ресурсов и прочего имущества.

По версии следствия, Медведчук и Козак в 2015 году вступили в предварительный сговор с президентом России Владимиром Путиным для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

На брифинге продемонстрировали аудиозаписи разговоров, на которых обсуждаются детали перерегистрации киевского ООО "Новые проекты" в РФ и получения им договоров и лицензий по российскому законодательству.

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В августе 2020 года Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных Сил Украины, его личном составе, боевой подготовке. Информация предусматривалась для спецслужб Российской Федерации.

Также СБУ расследует проведение подрывной деятельности против Украины, в том числе в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Сейчас подозрения направлены в последние известные места проживания Медведчука и Козака, а также в администрацию по месту их работы (в Верховную Раду Украины), ведь по месту жительства они отсутствуют.

Ранее новости "Сегодня" собрали информацию о резиденциях, особняках и яхтах Медведчука.