Главный фейкомет о вакцинах: Степанов "наехал" на Россию

С начала 2021 года более 100 прокремлевских заявлений о вакцинах попали в черный список

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Главным распространителем фейков о вакцинах является Россия, чтобы навязать миру свой препарат "Спутник".

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов со ссылкой на обновленный отчет Европейской службы внешних связей.

В нем отмечается, что с появлением новых разнообразных вакцин набирает обороты кампания по их искусственной дискредитации. Например, с начала этого года в черный список EUvsDisinfo добавили более 100 примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации.

Министр напомнил о волне грязи, которой поливали вакцину AstraZeneca, что якобы она вызывает появление тромбов (но не подтвердилось).

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"Главный автор фейков – Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения. Через навязывание ложной информации о других вакцинах всему миру она пытается протолкнуть собственный "Спутник". Моя позиция принципиальная и неизменная: "Спутника" в Украине не будет", – написал Степанов.

В то же время он отметил, что люди, которые распространяют страхи о вакцинах и называют их "дерьмом" (намек на слова Порошенко), "сознательно или по глупости подыгрывают России".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Степанов заявлял, что Украина получит еще 10 млн доз вакцины Pfizer.