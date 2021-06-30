"Это вызывает беспокойство". Путин пожаловался на "военное освоение" Украины

Президент РФ в очередной раз публично выступил против сотрудничества Украины с западными странами и НАТО

Путин испугался сближения Украины и НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

Западные страны и, в частности, члены Североатлантического альянса начали "военное освоение Украины", говорит Владимир Путин.

Об этом он заявил 30 июня, отвечая на вопросы во время "Прямой линии".

Путин считает это "более фундаментальным" вопросом, чем недавний инцидент с британским эсминцем HMS Defender возле берегов оккупированного Крыма.

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Президент России не указал, в чем именно проявляется это "освоение", сказав лишь, что, согласно Конституции Украины, на территории страны не могут быть военные базы иностранных государств.

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"Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Это вызывает беспокойство", – сказал Путин.

Напомним, что он уже не в первый раз публично выражает опасения из-за сближения Украины и НАТО. Ранее в июне президент России открыто назвал вступление нашей страны в Альянс "красной линией" для РФ.

А обсуждение министрами иностранных дел Украины и Турции усиленного сотрудничества военно-морских сил двух стран заставило понервничать главу МИД РФ.

О чем еще говорят в Украине и мире 30 июня, смотрите в видеосюжете: