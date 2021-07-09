Это второй повод сложить мандат. Что говорят в "Слуге народа" о ДТП с Юрченко под кайфом

В партии напомнили, что это не первый прокол нардепа и еще тогда ему предлагали уйти

В "Слуге народа" отреагировали на ДТП с Юрченко. Коллаж "Сегодня"

Глава политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко призвал сложить мандат народного депутата Александра Юрченко, который под наркотиками попал в ДТП во Львове.

Об этом пишет "Интерфакс".

Он заявил, что Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Согласно закону, депутата могут досрочно лишить мандата после оглашения обвинительного приговора.

"Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат. Я предлагал ему это сделать еще в прошлом году после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод сделать это", – сказал Корниенко.

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Также он подчеркнул, что полиция и Офис генпрокурора должны как можно быстрее закончить расследование, поскольку "чем быстрее общество увидит расстановку всех юридических акцентов в этой ситуации, тем лучше".

Напомним, медики подтвердили, что народный депутат Александр Юрченко в момент ДТП был в состоянии наркотического опьянения.

Теперь в Сети в один голос требуют справедливого наказания для народного избранника. "Сегодня" собрали подборку реакций украинцев.