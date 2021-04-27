"Это не в клубах выступать": руководство "Голоса" о планах Притулы возглавить партию

У Притулы не получилось стать мэром или хотя бы депутатом в Киеве, так теперь он замахнулся на свою партию

Член партии "Голос" Сергей Притула заявил о намерении возглавить эту политическую силу. Вот только в руководстве партии заявляют, что съезд состоится в середине лета и там будет решен вопрос, кто будет главным. В то же время в "Голосе" не дают шоумену серьезных шансов.

Притула новый глава партии "Голос"?

Он в интервью РБК-Украина заявил: "Да, я вижу себя новым руководителем (партии) и мне нравится то, что я вижу".

Политик рассчитывает, что съезд партии состоится раньше запланированного срока (середины лета) и обещает ускорить этот процесс.

"Есть конкретный человек, руководитель партии (Кира Рудык), и его действиями недовольны люди в парламентской фракции, в регионах и остальные члены команды "Голоса" … Слишком быстро руководство превратилось в Брежнева, а из "Голоса" хочет сделать типичную украинскую партию, которая в межвыборный период ничего не делает, получает госфинансирование, радуется жизни, а за три месяца вспоминает, что у нас на носу парламентская или местная кампания", – высказывал недовольство Притула.

Как отреагировали в руководстве партии

Глава партии Кира Рудык в комментарии Радио Свобода напомнила, что Притула за полтора года показал свои амбиции: хотел быть депутатом Киевсовета, мэром, членом политсовета партии, потом он снова возвращался в шоу-бизнес, теперь хочет возглавить "Голос".

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При этом она сообщила, что съезд партии состоится, как и запланировано, в середине лета, и он решит, кто будет руководить политсилой.

"У нас есть определенные политические амбиции у людей. Это, конечно, очень хорошо, потому что партия должна состоять из амбициозных, активных людей. У нас в партии люди из шоу-бизнеса, которым мы очень благодарны (как, например, Святославу Вакарчуку), ведут за собой людей. Но партийная работа – это не выступления в клубах, не выступления на стадионах, это – системная, тяжелая работа, которую не так приятно делать, как кажется", – сказала Рудык.

Глава фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк в эфире телеканала "Украина 24" высказал мнение, что Притула не получит большой поддержки на съезде партии.

"Я буду предлагать какие-то другие роли для него в партии, если есть неудержимое желание ее развивать. Каждому в нашей партии, кто отвечает ее ценностям, а Сергей именно такой человек, найдется свое место, несмотря на личные амбиции", – подчеркнул он.

Напомним, ранее из фракции "Голос" в Киевсовете исключили депутата, который ударил комика.