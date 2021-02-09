Притула больше не замглавы партии: в "Голосе" назвали причину

В политической силе произошли перестановки после недавнего съезда партии

Экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула вышел из политсовета партии "Голос" и перестал быть заместителем главы политической силы. Эти изменения были утверждены на недавнем партийном съезде.

Реклама

Об этом сообщили Суспільному в политсиле.

В "Голосе" отметили, что Притула все равно остается членом партии.

"Предварительный состав политсовета и заместители председателя партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы избрали новый состав – для воплощения Национального плана "Голоса" на 2021 год", – сообщили в партии.

Теперь за программное направление партии будет отвечать Инна Совсун, за международное – Андрей Осадчук, за парламентское – Ярослав Железняк.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре прошлого года Притула попал в скандал из-за антисемитских высказываний в прямом эфире. Случилось это после звонка жителя Краматорска на радио и резких высказываний по поводу еврейского Нового года в Умани.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама