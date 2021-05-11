"Это будет мировая война": Зеленский оценил вероятность нападения Путина

Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский уверен, что Россия не начнет против Украины полномасштабную войну, поскольку это может стать началом Третьей мировой. Об этом он сказал в интервью телеканалам.

Журналист телеканала "Украина 24" отметила, что в России говорят о возможной подготовке Путина к полномасштабной или точечной атаке на Украину в сентябре.

"Готовы ли мы, готов ли мир, готова ли Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов совсем. Я считают, что Россия не может на это пойти, потому что, я считаю, это может быть мировая война. Это очень опасно, но бояться нечего – мы же на своей земле. Страшно, но только из-за таких угроз, что могут быть такие шаги и они всегда исторически приводили к большим потерям – сотням тысяч, миллионам людей. Я считаю, что такой мощной эскалации не может быть", – сказал Зеленский.

Как мы писали, Зеленский уже комментировал риск вторжения РФ в Украину в ближайшее время. По его словам, пока ничего нельзя гарантировать, ведь в 2014 году никто совсем не ожидал со стороны России такого шага.

Также президент назвал количество войск, которые Россия вывела из Крыма.