"Есть только одно опасение": Зеленский о встрече Байдена и Путина

Сегодня на переговорах в Женеве Украина будет одним из главных вопросов, но Зеленский скептически относится к этой встрече

Зеленский, Байден и Путин. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский больше всего опасается, что по итогам встречи президентов США и РФ, Джо Байдена и Владимира Путина, не будет конкретики по Украине. Он считает, что не все на Западе хотят принимать сложные решения.

Об этом он сказал в интервью Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, текст которого опубликован на сайте ОПУ.

По его словам, сдержанное поведение лидеров США и РФ говорит о том, что они пытаются что-то донести друг другу, хотя по Украине у них абсолютно разные взгляды.

"Ожидаем ли мы как государство каких-то результатов? Думаю, что весь мир ждет. Я это открыто говорю и радуюсь, потому что когда люди садятся и говорят, даже если они выйдут без результата, – это уже результат их встречи", – сказал Зеленский.

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А вот опасением номер один президент назвал отсутствие конкретики по итогам встречи Байдена и Путина, поскольку от этого сильно зависит ситуация в Украине.

"Почему? Я благодарен всем нашим партнерам – европейским странам, США, они действительно помогают. Я говорил с премьер-министром Джонсоном, он очень крутой человек. И он нас открыто поддерживает – как сейчас говорит молодежь, "за нас топит". Он спрашивает: "Что еще я могу?" Я ему говорю о конкретных вещах и уверен, что он что-то будет доносить, как другие лидеры. Однако я чувствую, что все опасаются решения сложных вопросов. Окончательное решение проблемных вопросов я всегда связывал на уровне – кто ответственный и когда. Мне кажется, этой конкретики не будет. Это мои опасения", – подчеркнул глава государства.

Отметим, что Владимир Путин и Джо Байден впервые встретятся лично с момента вступления Байдена в должность президента США. Поездка Путина в Женеву станет первым его зарубежным визитом с января 2020 года. Мы разбирались, чего ждать от встречи Байдена и Путина.