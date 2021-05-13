Ермак назвал главную цель встречи Зеленского с Путиным

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На возможной встрече президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным главной задачей станет обсуждение выполнения договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки".

Об этом он сообщил РБК-Украина.

По его словам, процесс согласования условий встречи продолжается, но конкретные детали озвучивать еще рано. Он считает, что важно провести переговоры президентов как можно скорее.

В то же время глава ОПУ заявил, что базовой задачей потенциальной встречи Зеленского с Путиным станет анализ того, как были выполнены договоренности Парижского саммита.

"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне", – сказал Ермак.

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Он подчеркнул, что Киев не стремится отменить или заменить двусторонними переговорами в формате Зеленский-Путин какой-то из уже существующих форматов, при этом на Банковой "стремятся использовать любые дипломатические возможности", которые могут привести к прогрессу в решении конфликта на Донбассе.

"Ключевые вопросы нельзя решить без участия российской стороны в переговорах", – резюмировал глава ОПУ.

Напомним, сначала Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но он отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Кремль также отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет переговоров. Читайте об этом подробнее в нашем материале "Встреча Зеленского и Путина: обе стороны очертили "красные линии".

А сегодня в СМИ появилась информация, что якобы Киев рассматривает новые варианты встречи президентов – в Вене или Иерусалиме.

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