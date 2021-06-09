"Джулиани переходил всем рамки": Саакашвили о разговоре Ермака с экс-адвокатом Трампа

Главный реформатор страны считает, что у Джулиани могут быть большие проблемы из-за давления на Украину

Михеил Саакашвили / Фото: Getty Images

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, комментируя новую запись разговора главы Офиса президента Андрея Ермака с Руди Джулиани, заявил, что экс-адвокат Трампа переходил все рамки дозволенного, вел себя нагло и в результате это может закончиться для него уголовными делами в США.

Об этом он написал в Telegram.

На днях CNN получило запись 40-минутного разговора между Джулиани, бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и Ермаком в 2019 году, во время которого экс-адвокат Трампа призывал украинскую сторону начать расследование против Джо Байдена.

"Во-первых, хочу сказать, что Джулиани просто переходил все рамки дозволенного … Нагло, неосмотрительно, неосторожно. И я думаю, что он быстро приближается к тому, что в Америке против него будут возбуждены уголовные дела, и он может очень плохо закончить", – написал Саакашвили.

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Он считает, что Ермак вел себя достойно в ситуации, когда на него давили, предъявляли ультиматум – он выигрывал время, выворачивался и в том случае это был единственный вариант.

"Все, что делал Ермак, независимо от того, кто и как к нему относится, было просто damage control и единственным возможным ответом на неслыханную наглость со стороны представителя моего старого друга Трампа … Выпускник моего факультета международных отношений Ермак сделал то, что он должен был сделать, хотя кому-то это, конечно, может и не нравится", – считает главный реформатор Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях у экс-адвоката Трампа нашли улики с почты Луценко и Насирова. Имена украинцев попытались скрыть, но американские следователи нашли способ их раскрыть.