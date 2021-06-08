Вел себя достойно: Офис президента о новой записи разговора Ермака с Джулиани

CNN получило запись 40-минутного разговора между Джулиани, Ермаком и Волкером, в котором экс-адвокат Трампа пытался давить на Украину

Пока против Руди Джулиани идет расследование из-за деятельности в Украине, в CNN была опубликована запись разговора от 2019 года бывшего адвоката Трампа с тогда еще помощником президента Украины Андреем Ермаком. Его нынешний советник Михаил Подоляк нам в комментарии сказал, что Ермак не пересек границу между обычной дипломатией и теневой политикой.

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CNN получило запись 40-минутного разговора между Джулиани, бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и Ермаком, во время которого экс-адвокат Трампа призывал украинскую сторону начать расследование против Джо Байдена.

"Эта запись и ее оценка американскими журналистами четко свидетельствуют, что это была попытка оказать на Украину деструктивное давление, основанное на фэйках и ложной убежденности в якобы имевшем место участии украинцев и американцев в Украине в какой-то активности, направленной против США", – сказал Подоляк.

По его словам, эти пленки свидетельствуют о том, как Джулини в 2019 году пытался воспользоваться "информацией" от некоторых украинских политиков прошлой власти для давления на новую власть.

"Максимальная ложь, разрешительные фантазии и традиционные заказные "уголовки". Именно это продавали члены известной политической команды, как например, тот же (экс-генпрокурор) Юрий Луценко", – отметил он.

В то же время советник главы ОПУ считает, что Ермак во время того разговора вел себя абсолютно достойно, прекрасно понимая, какие риски для страны несет поведение отдельных украинских политиков и ситуация в целом.

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Подоляк подчеркнул, что главной целью Ермака в этом разговоре стала попытка вернуть Джулиани в плоскость традиционной конструктивной дипломатии, вернуть его из конспирологического мира, которым его напичкали до этого. Однако замечания Волкера о том, что Джулиани пользуется "украинскими источниками", которые явно не заслуживают доверия, не смогли остановить его намерения.

"Ермаку удалось выдержать линию разговора таким образом, что Украина не пересекла границу между обычной дипломатией и теневой политикой, в которую нас пытались втянуть. Дальнейший ход событий 2019 и 2020 годов доказывает, что команда Владимира Зеленского всегда придерживалась фундаментального принципа невмешательства во внутренние политические процессы в других государствах и очень четко работает на обеспечение потребности Украины в прозрачных и партнерских отношениях с США. Это аксиома, которая достаточно объемно проявляется на данной записи", – заявил советник Ермака.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях у экс-адвоката Трампа нашли улики с почты Луценко и Насирова. Имена украинцев попытались скрыть, но американские следователи нашли способ их раскрыть.