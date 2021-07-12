Дают пример всему миру. "Слуги народа" на китайском ТВ расхвалили коммунистов (видео)

Арахамия и Корниенко снялись в поздравительном ролике по случаю 100-летия Компартии КНР

Корниенко и Арахамия рассказали о своем восхищении Коммунистической партией Китая / Фото: коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава политпартии Александр Корниенко в эфире китайского телевидения заявили, что поддерживают инициативы, которые предлагает в стране Коммунистическая партия.

Видео появилось на канале CCTV.

Комментарии "слуг" вошли в приветственный видеоролик, который был подготовлен по случаю 100-летия Компартии КНР. В нем Арахамия обратился на русском языке и признался, что "китайский пример – уникальный".

"Мне посол Китая подарил сборник, книги председателя партии. Я читаю и восхищаюсь горизонтом планирования. Что является уникальным для китайского народа и всего мира – это горизонт планирования", – поделился мнением Арахамия.

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А Корниенко в своем выступлении говорит на украинском языке. Он заявил, что Китайская Народная Республика продемонстрировала пример того, "как за короткий срок можно побороть бедность и обеспечить всем гражданам высокий уровень социальных гарантий".

"Те темпы экономического роста, которые демонстрирует КНР под руководством Коммунистической партии и ее руководителей, дают пример всему миру, как надо выстраивать гармоничные отношения с партнерами в мире", – сказал он.

Напомним, что 7 июля в китайских государственных СМИ вышло интервью с Арахамией. Он заявил, что принципы "Слуги народа" и КПК совпадают, поскольку их лозунгом является служение народу, а также выразил надежду, что Украина воспользуется "положительным опытом Китая в области экономического развития".

Напомним, не так давно Арахамия попал в другой скандал, пренебрежительно отозвавшись об авторах украинской Конституции Степане Хмаре и бывшем генпрокуроре Викторе Шишкине.