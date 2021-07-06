Данилов: Франция и Германия виноваты в нападении России на Украину

Войны с Россией не было бы сейчас, если бы Украина получила ПДЧ еще в 2008 году

Алексей Данилов / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Секретарь СНБО Алексей Данилов главными виновниками в нападении России на Украину и Грузию считает Германию и Францию, которые заблокировали в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте предоставление нашей стране Плана действий на вступление в Альянс.

Об этом он сказал в интервью Forbes.

Он привел в пример переговоры французов с Москвой во время российско-грузинской войны.

"Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевается коррупция. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть", – сказал Данилов.

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Он считает, что не было бы войны с Россией, если бы Украина получила ПДЧ еще в 2008 году.

"Я не дипломат, и мне никто не запрещает называть вещи своими именами. Россия напала на Грузию и Украину после того, как эти страны (Германия и Франция) в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам План действий по членству в НАТО. Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю. В последнее время Германия изменила свой тон. Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России", – подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк говорил, что если бы Украина была уже в НАТО, Россия никогда бы не напала. Он назвал несколько причин, почему Альянс должен принять Украину в свои ряды.