Чиновников будут сажать за ложь в декларациях – Рада приняла закон

Депутаты установили порог лжи, за превышение которого депутаты или чиновники могут попасть в тюрьму

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Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №4651 о введении уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками. Соответствующий документ поддержали 307 народных депутатов.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

Новые штрафы и тюрьма для чиновников

Умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, которые превышают 500-2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (1 135 000 – 4 540 000 грн) – штраф 51 000-68 000 грн. Либо за это же нарушение могут быть общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Ложь в декларации на сумму от 4 540 000 грн – штраф 68 000-85 000 грн или общественные работы 150-240 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Умышленное непредоставление декларации – штраф 42 500-51 000 грн или общественные работы 150-240 часов. Изначально планировался еще и тюремный срок, но заменили его на ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Нардеп от "Голоса" Александра Устинова отметила, что теперь выгоднее вообще не вносить данные в декларацию, чем соврать и сесть в тюрьму.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря 2020 года Верховная Рада вернула наказание за ложь в декларациях. Минимальный порог, с которого наступает ответственность для чиновников, – за ложь на сумму от 227 000 грн светит административная ответственность.

Напомним, Рада запретила использование полиэтиленовых пакетов: