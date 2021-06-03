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Чиновников будут сажать за ложь в декларациях – Рада приняла закон

3 июня, 13:55

Сергей Мартынец

Депутаты установили порог лжи, за превышение которого депутаты или чиновники могут попасть в тюрьму

/ Фото: Сегодня

Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №4651 о введении уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками. Соответствующий документ поддержали 307 народных депутатов.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

Новые штрафы и тюрьма для чиновников

Нардеп от "Голоса" Александра Устинова отметила, что теперь выгоднее вообще не вносить данные в декларацию, чем соврать и сесть в тюрьму.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря 2020 года Верховная Рада вернула наказание за ложь в декларациях. Минимальный порог, с которого наступает ответственность для чиновников, – за ложь на сумму от 227 000 грн светит административная ответственность.

Напомним, Рада запретила использование полиэтиленовых пакетов:

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Источник: Сегодня

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