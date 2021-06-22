Черное море никогда не было "российским озером": Данилов показал старинную карту

Алексей Данилов. Коллаж "Сегодня"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Черное море никогда не было и не будет российским, и показал подаренную ему старинную карту. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, 21 июня во время торжественного приема по случаю прибытия эсминца HMS Defender Королевского военно-морского флота Великобритании в порт Одессы он получил уникальный подарок.
"Капитан HMS Defender Винс Оуэн вручил мне исторический принт первой в мире британской карты Черного моря. Эта памятная вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть "российским озером", как бы этого ни хотелось нашему соседу-агрессору", – написал Данилов.
Как сообщали новости "Сегодня", Великобритания построит в Украине две морские базы. Церемония подписания меморандума состоялась на эсминце королевского флота Defender, который сейчас в Одессе. В минобороны двух страны уже прокомментировали это событие.
Напомним, во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон в октябре 2020 года Украина и Великобритания подписали Меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Украина получит от Британии 1,6 млрд долларов на развитие своего флота.
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