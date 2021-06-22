Черное море никогда не было "российским озером": Данилов показал старинную карту

Во время приема на эсминце Королевского военно-морского флота Великобритании в Одессе Данилов получил уникальный подарок

Алексей Данилов. Коллаж "Сегодня"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Черное море никогда не было и не будет российским, и показал подаренную ему старинную карту. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, 21 июня во время торжественного приема по случаю прибытия эсминца HMS Defender Королевского военно-морского флота Великобритании в порт Одессы он получил уникальный подарок.

"Капитан HMS Defender Винс Оуэн вручил мне исторический принт первой в мире британской карты Черного моря. Эта памятная вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть "российским озером", как бы этого ни хотелось нашему соседу-агрессору", – написал Данилов.

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Британская карта Черного моря. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Как сообщали новости "Сегодня", Великобритания построит в Украине две морские базы. Церемония подписания меморандума состоялась на эсминце королевского флота Defender, который сейчас в Одессе. В минобороны двух страны уже прокомментировали это событие.

Напомним, во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон в октябре 2020 года Украина и Великобритания подписали Меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Украина получит от Британии 1,6 млрд долларов на развитие своего флота.