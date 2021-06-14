"Через минуту звонит Арахамии": Корниенко о реакции Зеленского на закон о тюрьме для чиновников

Президент в шоке от правки в законе, которая освобождает от уголовной ответственности, если чиновник не знал об имуществе своей жены

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Президент Владимир Зеленский ветирует законопроект №4651 о тюрьме за ложь в декларациях из-за принятой правки об имуществе членов семьи чиновников. Причем глава государства мгновенно принял решение и сразу сообщил об этом депутатам в парламенте.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, закон был принят с пониманием того, что все равно будет вето президента.

"Я называю это самым быстрым вето в истории: когда ты голосуешь, а президент уже через минуту звонит Давиду (Арахамии) и говорит, что его ветирует. Действительно, есть группа депутатов, которые по-разному понимают и по-разному трактуют, в частности, выводы КСУ относительно декларирования… Мы будем учитывать предложения президента", – сказал Корниенко.

Он назвал сомнительной поправку нардепа Игоря Фирса, которая касалась якобы удобства для декларантов.

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"Он считает, что если декларант не осведомлен о наличии активов у его супруги или членов семьи, которые с ним проживают и подпадают под декларирование, то это не является уголовным правонарушением, потому что ты же не знаешь. Эта правка так выписана, что если мне жена не сказала, что она купила авто, то я об этом якобы не знаю и не должен его декларировать. Это весьма сомнительно", – сказал нардеп.

Отметим, что, согласно карточке документа на сайте парламента, на данный момент президент еще не ветировал закон. Он лишь заявлял о своем намерении.

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