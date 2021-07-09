"Будут инсайды": Мендель в своей книге расскажет про Путина

Мендель нашла Путину место в своей книге. Коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель готовится покинуть свою должность. Также она приоткрыла завесу тайны своей книги – в ней она расскажет о ведущих мировых лидерах, в том числе и о президенте России Владимире Путине. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, больших секретов она не сможет раскрыть, но кое-что интересное готовит читателям.

"Инсайды будут. Я стараюсь приоткрыть завесу хотя бы каких-то психологических моментов того, как ведутся переговоры, объяснить людям, что такое геополитические вопросы, какие обстоятельства влияют на принятие решений. Но сильных секретов я раскрывать просто не могу. Я говорю (в книге) про Меркель (канцлера Германии. – Ред.), Макрона (президента Франции. – Ред.), есть про Путина. Думаю, это будут интересные моменты, услышать от человека, который видел, общался, слышал", – рассказала Мендель.

Как сообщали новости "Сегодня", Мендель написала книгу и даже опубликовала фрагмент. Как она ранее анонсировала, книга будет об украинской политике, своей работе в качестве спикера главы государства и самоидентификации украинцев.