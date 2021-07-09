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Мендель назвала дату своего увольнения с должности пресс-секретаря

9 июля 2021 12:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Спикер Банковой еще в мае написала заявление на увольнение, но до сих пор еще не назначен ее преемник

Юлия Мендель

Юлия Мендель / Фото: Facebook

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что сегодня должен быть указ о ее увольнении с занимаемой должности. Об этом она сказала в эфире телеканала "Украина 24".

"Указа о моем увольнении еще не было. Думаю, что он будет сегодня вместе с назначением нового пресс-секретаря. По крайней мере планировалось, что до конца этой недели", – сказала она.

Также она уточнила, что будет еще указ о назначении ее советником Офиса президента.

"Ожидаю сегодня, но если это будет в воскресенье, то пусть будет в воскресенье", – подчеркнул пресс-секретарь президента.

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Напомним, в мае стало известно, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента. Вот только далеко она не ушла. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказывал о новой должности Мендель.

Тем временем Мендель написала книгу и даже опубликовала фрагмент. Как она ранее анонсировала, книга будет об украинской политике, своей работе в качестве спикера главы государства и самоидентификации украинцев.

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