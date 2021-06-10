"Безальтернативный путь". "Слуга народа" поддержал закон о национальном сопротивлении

Глава профильного комитета Рады назвал причины, по которым он проголосовал за принятие законопроекта о национальном сопротивлении

Профильный комитет Рады рекомендует принять законопроект о территориальной обороне. Фото: коллаж "Сегодня"

Предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о национальном сопротивлении максимально укрепит способности Украины к самообороне, поэтому парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде его принять.

Об этом заявил председатель профильного комитета и нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Завитневич.

"Это безальтернативный путь максимально быстро укрепить наше государство в условиях растущих угроз", – считает Завитневич.

Кроме того, уверен нардеп, потенциальный агрессор дважды подумает, прежде чем нападать, потому что в каждой области и районе будут созданы организованные подразделения, готовые в любой момент дать отпор.

Напомним, что президентский законопроект №5557 предусматривает развитие мощной территориальной обороны и создание сопротивления, которые совместно с подготовкой граждан Украины к защите государства сформируют систему национального сопротивления.

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Возглавит территориальную оборону президент как Верховный главнокомандующий, а руководить ее деятельностью будет главнокомандующий Вооруженных сил Украины через командующего войсками территориальной обороны.

Территориальная оборона будет вестись по всей территории Украины за пределами боевых действий, а движение сопротивления – на временно оккупированной территории.

Стоит отметить, что появление национального сопротивления предполагает также и увеличение численности ВСУ. Соответствующий законопроект уже был внесен в Раду.

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