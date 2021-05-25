Белорусские власти перешли "красную линию" – Данилов обвинил Лукашенко в гостерроризме

Секретарь СНБО добавил, что Украина солидарна с белорусским народом в его стремлении добиться справедливых выборов и государственной независимости

Алексей Данилов прокомментировал решение о запрете перелетов в Беларусь. Фото: коллаж "Сегодня"

Власть Беларуси в попытках подавить свободу слова пересекла очередную "красную линию", поэтому такие действия не могут остаться без ответа.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

"Это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами... Решение посадить пассажирский самолет Ryanair в минском аэропорту, несомненно, было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко", – написал он.

Данилов также подчеркнул, что Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации в соседней стране и солидарна с белорусским народом в его стремлении добиться справедливых выборов и государственной независимости.

Секретарь назвал инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair "проявлением государственного терроризма", которое могло привести к авиационной катастрофе.

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Решение о запрете перелетов в Беларусь также прокомментировал глава МИДа Дмитрий Кулеба. По его словам, белорусские власти пересекли "красную линию" не только в отношении своих граждан, но и международного права.

"Это решение (запрет полетов. – Ред.) приведет к определенному увеличению прибыли Украины. Потому что авиакомпании ЕС и других стран мира, которые ранее пролетали над Беларусью и платили в бюджет соответствующее средства, теперь будут пролетать через Украину и, соответственно, будут платить транзитные средства нашему государству", – добавил он.

Дмитрий Кулеба о запрете полетов в Беларусь

Принудительная посадка в Минске самолета лоукостера Ryanair и арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел этим рейсом из Афин в Вильнюс, может привести к тому, что небо Беларуси станет бесполетным для многих стран. К этому, в частности, призвали на саммите Евросоюза.

Некоторые государства сразу же рекомендовали своим авиакомпаниям не летать через белорусское воздушное пространство, еще ряд стран планируют об этом официально заявить. Подробнее – читайте в материале "Сегодня".