Угроза России и "Северный поток" – Байден и Зеленский сегодня проведут телефонный разговор

Политики будут обсуждать вопросы, касающиеся ситуации на украинской восточной границе и "в целом по спектру украинско-российских отношений"

Байден и Зеленский могут снова созвониться. Фото: Reuters / president.gov.ua

В понедельник, 7 июня, состоится телефонный разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает "РБК-Украина".

"Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдёт обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки", – отметил он.

За словами Подоляка, политики будут обсуждать вопросы, касающиеся ситуации на украинской восточной границе и "в целом по спектру украинско-российских отношений".

Издание ZN отмечает, что этот разговор запланирован для обмена мнениями перед встречей Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, на которой будут затронуты вопросы, интересующие Украину.

Как пишет Telegram-канал "Вертикаль", телефонная беседа состоится в 18:15 по Киеву. В частности, политики намерены обсудить газопровод "Северный поток – 2" и сотрудничество Украины с НАТО.

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"У Украины есть предложения и собственное видение защиты интересов и своей ГТС", – сказал источник.

Напомним, ранее президент Зеленский сравнил политику американского коллеги в отношении России с "секретной тактикой" легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

Кроме того, Зеленский разочарован действиями США относительно российского "Северного потока – 2", промедлением НАТО о членстве Украины, но рассчитывает на встречу с американским лидером Джо Байденом. Журналисты "Сегодня" собрали главные тезисы из интервью американскому изданию Axios.