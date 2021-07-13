Аваков написал заявление об отставке – три источника это подтверждают

/ Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление на увольнение со своей должности. Теперь его отставку рассмотрит Верховная Рада.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Информацию об отставке Авакова подтвердили и другие издания, например, vesti.ua, "ГОРДОН", а также государственный телеканал "Дом".

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"В четверг (15 июля) ВР рассмотрит отставку министра МВД Арсена Авакова", – сообщил источник.

Более того, сегодня якобы должно состояться заседание фракции "Слуга народа" – будут рассматривать кадровые вопросы правительства, в частности, в список на рассмотрение включены и вопрос в отношении главы МВД Арсена Авакова. На заседании ожидают и президента Владимира Зеленского.

"Сегодня в 18 часов – фракция "Слуги народа" с участием президента", – сказал источник.