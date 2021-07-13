Арсен Аваков подал в отставку – заявление

Аваков подал в отставку

Министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы", - заявил Арсен Аваков.

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Ранее сообщалось, что сегодня, 13 июля, якобы должно состояться заседание фракции "Слуга народа" – будут рассматривать кадровые вопросы правительства, в частности, в список на рассмотрение включен и вопрос в отношении главы МВД Арсена Авакова. На заседании ожидают и президента Владимира Зеленского.

Напомним, сам Арсен Аваков назвал условием своей отставки несовместимость решений Зеленского с его внутренним миром.