Арахамия назвал дату нового заседания СНБО

Судя по всему завтра кина не будет, хотя Зеленский приучил украинцев к интересным заседаниям по пятницам

/ Фото: president.gov.ua

Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Украины может пройти 18 июня. Об этом на пресс-конференции заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он отметил, что заседания СНБО по пятницам стали уже традицией.

"Всегда по пятницам. Я думаю, это уже традиция. Но в эту пятницу, кажется, не будет (заседания, – ред.). На следующую готовится", – сказал Арахамия.

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Напомним, предыдущее заседание прошло 4 июня, на котором рассмотрели восемь вопросов. Так, например, чиновники заслушали информацию, как выполнили прошлое решение. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, все подсанкционные "воры в законе" покинули Украину, а из 111 криминальных авторитетов сегодня на территории страны остались только 42 – сейчас продолжается процедура их выдворения.

После этого президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал подробней о "ворах в законе", выселении экс-чиновников из Конча-Заспы и законе об олигархах.