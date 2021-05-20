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10 приоритетов: чем Любченко займется на посту министра экономики

20 мая, 13:44

Игорь Тимофеев

Новый глава Минэкономики говорит, что нужно кредитовать производство, а не скупать ОВГЗ

Алексей Любченко / Фото: Facebook

Первый вице-премьер – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Любченко считает, что развитие конкуренции, малого и среднего бизнеса, технологические прорывы и экономическая независимость должны стать стратегическими целями его работы на посту главы Минэкономики.

Об этом он заявил, выступая с трибуны Верховной Раде.

Однако новый министр считает, что все-таки важнее продуктивная система реализации этих целей.

"Министерство должно синхронизировать работу государственных органов, обеспечить стратегический менеджмент развития страны и найти стимулы для роста экономики. Я убежден, что пришло время активизировать инновационные и технологические процессы через локализацию производства", – подчеркнул Любченко.

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По его словам, приоритетным является:

Он добавил, что гособоронзаказ на 2021 год должен утверждаться не весной 21 года, а осенью 20-го, а лучше тремя годами ранее.

Напомним, что 14 апреля Кабмин назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы. И вот уже через месяц он поднялся на еще на две ступени по чиновничьей "лестнице".

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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