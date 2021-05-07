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"Знаю, що ви були в Щасті": Зеленський зустрівся з главами МЗС країн Бенілюксу

7 травня, 15:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Європейські дипломати сказали, що думають про перемир'я на Донбасі і як його дотримується Україна

Колаж "Сьогодні"

Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський зустрівся з главами МЗС Нідерландів Стефом Блоком, Бельгії Софі Вільмес і Люксембургу Жаном Ассельборном, з якими обговорив ситуацію на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

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Він зазначив, що дипломати за своєю ініціативою вирішили почати візит в Україну з поїздки на Донбас. Президент детально поінформував їх про ситуацію на фронті і які кроки робить Київ для врегулювання конфлікту.

"Я думаю, що важливо не на словах знати, що там відбувається, а побачити все на власні очі. Знаю, що ви були в місті Щастя Луганської області. Ви самі бачили, як ми ставимося до Донбасу. Ми вкладаємо гроші в інфраструктуру", – сказав Зеленський.

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Глави МЗС країн Бенілюксу позитивно оцінили дотримання Україною перемир'я на Донбасі, незважаючи на порушення з боку Росії. А у зв'язку з нарощуванням Росією своїх військ поблизу кордонів України співрозмовники висловили спільну думку про неприпустимість таких дій, адже вони становлять загрозу для загальноєвропейської безпеки.

Зеленський закликав Нідерланди, Бельгію і Люксембург підтримати прагнення України щодо вступу в ЄС і НТАО, а також запросив керівництво цих країн на Кримську платформу у Київ 23-24 серпня.

Як повідомляли новини "Сьогодні" 6 травня Зеленський зустрічався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Президент України запросив до Києва Джо Байдена, а глава Держдепу США пообіцяв активне сприяння вступу України в НАТО.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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