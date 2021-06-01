Луценко натякнув, що у справи Медведчука немає перспектив – експерти про те, що це означає

"Ефект більярду" – це коли вдарили по Медведчуку, але зачепили і Порошенка. А отже, Луценко теж під загрозою. Тому він натякнув, що у справи Медведчука немає перспектив

Записи розмов, які фігурують у кримінальному провадженні стосовно нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, були зроблені таємно одним зі співробітників Служби безпеки України з 2014 по 2019 рік в особистих інтересах, спецслужбі та Генпрокуратурі про них не було відомо. Про це в ефірі ТК "Прямий" заявив ексгенпрокурор Юрій Луценко, додавши, що цей співробітник СБУ тепер працює в Офісі президента і обіймає високу посаду.

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"Плівок розмов Медведчука, які нині фігурують в ефірі, під час моєї каденції генпрокурора з 2016 по 2019 рік не було", – підкреслив Луценко. Він додав, що його попередникові Віталію Яремі (генпрокурор в 2014-2015 роках) також не було відомо про плівки нібито розмов Медведчука з помічником президента РФ Владиславом Сурковим, як і керівництву СБУ.

Сайт "Сьогодні" поспілкувався з експертами, щоб з'ясувати, чи говорить Юрій Луценко правду. Навіщо були опубліковані плівки Медведчука? І до яких наслідків цей скандал може призвести?

Чи мають плівки юридичну силу?

Адвокат Іван Ліберман зазначає: якщо правоохоронні органи або СБУ не відкривали кримінального провадження і не було рішення суду, що дозволяє прослуховування, а Медведчука записували за особистою ініціативою когось зі співробітників СБУ, то плівки не можуть бути доказом провини підозрюваного в суді.

"Згідно з Кримінальним кодексом, ці матеріали можна подати в досудове слідство лише як документ, але в суді вони не будуть прямим доказом", – говорить Ліберман "Сьогодні".

Чи могли записувати без відома ексгенпрокурора?

Експерт у сфері безпеки, президент Всеукраїнської асоціації операторів ринку безпеки Сергій Шабовта розповів "Сьогодні", що технічно співробітники СБУ могли записувати Медведчука без відома керівництва.

"Теоретично співробітник СБУ може організувати прослуховування будь-якої особи або переконати провайдера отримати такий матеріал. Законом про негласні слідчі дії закріплено обов'язок провайдерів забезпечити технічну можливість під'єднання органів, для цього йому лише потрібно показати документи, у зв'язку з якою справою ведеться прослуховування. А документи можна імітувати", – пояснює Шабовта.

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Водночас експерт припускає, що прослуховування було організоване за наказом керівництва СБУ або генпрокурора.

"У такому разі, природно, Луценко в цьому не зізнається", – зазначає він.

Хто санкціонував прослуховування?

У тому, що Луценко не знав про прослуховування Медведчука, сумнівається і журналіст, популярний блогер Володимир Бойко. За його словами, всі розмови Медведчука записував Департамент оперативно-технічних заходів СБУ в межах контррозвідувальної справи.

"Незважаючи на те що контррозвідувальні справи не підлягають прокурорському контролю, в разі якщо необхідно провести оперативні заходи, пов'язані з обмеженням прав і свобод людини, начальник Департаменту контррозвідки або його заступник вносить до Київського апеляційного суду клопотання, узгоджене з заступником генерального прокурора або першим заступником генерального прокурора (залежно від того, хто курує цей напрямок). Наскільки я розумію, клопотання СБУ про зняття інформації з телекомунікаційних мереж, якими користувався у 2014 році Медведчук, погодив перший заступник генерального прокурора Микола Герасимюк, а підписував подібні клопотання під час генпрокурора Луценка його перший заступник Дмитро Сторожук", – говорить нам Бойко.

Заява Луценка викликає сумніви і в директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова.

"Версія про те, що якийсь співробітник СБУ записував Медведчука "для себе", звучить безглуздо. Ніхто б не займався такою самодіяльністю без доручення Порошенка. Та й хто цей "таємничий есбеушник", який тепер в Офісі президента? Заступник Єрмака Андрій Смирнов прийшов з адвокатури, його колега Олег Татаров – з МВС. Із СБУ там нікого немає", – каже Карасьов.

Політолог припускає, що Луценко і Порошенко намагаються перевести увагу від себе на Офіс президента.

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"Хочуть перефокусовувати увагу з того, що Порошенко делегував Медведчуку повноваження вести переговори з Кремлем, на якісь політичні інтриги Офісу президента", – пояснює Карасьов.

Чому в США незадоволені Луценком і Порошенком?

До слова, нині Луценко і Порошенко опинилися під ударом США. Газета New York Times опублікувала інформацію про розслідування можливого втручання України в вибори 2020 року.

За даними обізнаних джерел видання, українських політиків підозрюють у поширенні "необґрунтованих заяв про корупцію" стосовно президента Джо Байдена і можливої корупції під час працевлаштування його сина Гантера в українську газову компанію "Бурісма" кількома каналами, зокрема через Руді Джуліані, адвоката експрезидента США Дональда Трампа.

Федеральних прокурорів Нью-Йорка зацікавила поїздка Джуліані в Європу в грудні 2019 року, коли він зустрівся з кількома українцями, черед них і з Юрієм Луценком. Самого Джуліані нині підозрюють у незаконному лобізмі, в якому червоною ниткою проходить український слід.

В межах цієї справи американські прокурори отримали доступ до електронної пошти та інформації з електронних носіїв Луценко і ексглави Державної фіскальної служби України Романа Насірова. У поле зору силовиків потрапив також п'ятий президент Порошенко, який, імовірно, санкціонував контакти Луценка з Джуліані.

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Адвоката колишнього президента США підозрюють у тому, що він домагався зняття американського посла в Україні Марі Йованович не для того, щоб активізувати в інтересах Трампа розслідування проти Байдена в Києві, як раніше всі думали, а нібито виконуючи замовлення Луценка. А ще й нібито отримав від нього гроші, що і є, за версією американських прокурорів, незаконним лобізмом на користь іноземних осіб.

Джуліані ж раніше звинуватив Йованович у "кришуванні" антикорупційних органів і в розкраданні в Україні американської допомоги за часів президентства Петра Порошенка в розмірі 5 мільярдів доларів.

На думку політологів, американські слідчі вже всерйоз взялися за Луценка, а за ним, можливо, візьмуться і за Порошенка. "Луценко і Порошенко сильно вляпалися. Ймовірно, вони розраховували на те, що Трамп виграє президентські вибори в США і, можливо, готували плівки Медведчука для майбутнього компромату і зближення з Трампом. Але переміг Байден, і всі їхні плани пішли на марне", – каже Карасьов.

До чого приведе атака на Порошенка з Офісу президента?

Сьогодні Медведчук разом з Порошенком опинилися "під пресом" Офісу президента. Політолог, магістр державного управління Володимир Воля вважає, що "плівки Медведчука" – це атака не так на лідера ОТЗЖ, як на Порошенка.

"Цими плівками Офіс президента намагається показати співробітництво Медведчука з Порошенком. Завдали удару по Медведчуку, який, як більярдна куля, покотився далі і вдарив Порошенка", – говорить Воля.

На думку експерта, основна мета атаки – зменшити популярність політиків і відібрати їхній електорат на майбутніх виборах. Політолог вважає, що дії влади можуть спровокувати Медведчука і Порошенка стати на один бік барикад і об'єднатися для протистояння тиску з боку Офісу президента.

Чому ми не дізнаємося, що Порошенко і Медведчук уклали союз

На думку Володимира Волі, публічно Медведчук і Порошенко ніколи не зізнаються, що діяли спільно. "Природно, явних ознак союзу ми не побачимо. Порошенко і Медведчук будуть дистанціюватися один від одного й уникати контактів на рівні перших осіб їхніх партій. Але неофіційно вони вже тепер можуть діяти спільно", – говорить Воля.

Вадим Карасьов також вважає, що офіційного об'єднання політиків не буде, оскільки Порошенко і Медведчук протягом багатьох років позиціонувалися як противники. "Якщо Порошенко визнає співдружність з Медведчуком, це буде крах його політичної кар'єри", – говорить експерт.

"Заява Луценка про незаконне використання плівок Медведчука – це удар у відповідь по Офісу президента", – резюмував Володимир Воля.

Як повідомляли новини "Сьогодні", сайт "Цензор.нет" оприлюднив запис нібито розмови Суркова і Медведчука, датований ще 2014 роком, – вони обговорювали обмін полоненими. Також з'ясувалося ще багато цікавого. Наприклад, що Сурков особисто лобіював через Медведчука постачання електроенергії з Росії. Йшлося про схему, в яку було залучено російську компанію "Інтер РАО" та її структури в окупованому Криму.

А ще співрозмовники обговорили, як Медведчук організовував торгівлю вугіллям в ОРДЛО в 2014 році. Український політик ще й доповідав про свої дії помічникові Путіна.