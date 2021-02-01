Жорстоке придушення протестів у Росії: як на це відреагували в Україні

Київ звернувся до Заходу з важливою пропозицією, щоб зупинити насильство в Росії

Україна засуджує дії російської влади щодо придушення протестів у Росії за допомогою сили, чим порушує права людини, і має бути покарана міжнародними санкціями.

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Про це йдеться у заяві українського Міністерства закордонних справ.

У МЗС зазначають, що РФ порушує свої міжнародні зобов'язання у сфері забезпечення прав людини, придушуючи мирні протести і свободу слова, затримуючи членів опозиції і журналістів.

"Російська влада, що культивує беззаконня і насильство в країні та грубо порушує права своїх громадян, застосовує аналогічні методи і підходи в міжнародній політиці, підриваючи міжнародний мир та безпеку", – заявили українські дипломати.

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Україна закликає міжнародне співтовариство покарати відповідальних російських чиновників за насильство проти свого ж народу і агресію проти народів сусідніх країн.

"Добре відомо, що відчуття безкарності породжує насильство. Саме тому мають бути невідкладно застосовані усі міжнародні механізми тиску, у тому числі санкційного, за порушення прав людини", – йдеться в заяві.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в різних містах Росії 31 лютого відбулися акції протесту проти путінського режиму і на підтримку утримуваного в СІЗО опозиціонера Олексія Навального. Силовики не соромилися жорстоко бити протестуючих. Всього на мітингах затримали понад чотири тисячі осіб.

Тим часом в Європі відреагували на те, що відбувається в РФ. Так, в Німеччині відзначили суттєве погіршення відносин з Москвою через ситуацію з Навальним і що РФ займає все більш агресивну позицію до Заходу. В ЄС теж засудили Кремль за придушення протестів.

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