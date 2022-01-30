Дружина Януковича "піднялася" в Криму на булочках та делікатесах – розсекречено її бізнес

Ще нещодавно Людмилу мало не поховали, а насправді у неї все не так погано

Днями в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ексдружина президента-втікача Віктора Януковича Людмила нібито померла, але це, як виявилося, фейк. Страна дізналася, як вона живе в окупованому Криму і що там робить.

Людмилу Янукович спочатку "поховали", а потім "воскресили"

Про її нібито смерть повідомив політтехнолог і блогер Володимир Петров: Людмила Янукович померла годину тому.

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"Завжди шкодував цю, власне, беззлобну просту донецьку бабу, у якої в житті склалося все надто добре для того, щоб спокійно вивозити все, що на неї впало", – написав він.

Проте невдовзі прессекретар Януковича Юрій Кірасир спростував цю інформацію.

Новина про Людмилу Янукович знову пробудила інтерес до її персони – після того, як експрезидент утік із країни, про неї нічого не було чути.

Дружина Януковича в Криму веде бізнес

Після втечі Віктора Януковича до Росії у 2014 році Людмила Янукович переїхала в Крим. У Сімферополі вона володіє мережею магазинів "Меркурій" та кінотеатром "Світ кіно". Щоправда, серед офіційних засновників цих підприємств вона не значиться.

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Мережа магазинів "Меркурій"

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Магазини мережі "Меркурій" спеціалізуються на роздрібній торгівлі переважно харчовими продуктами, включно з напоями, та тютюновими виробами.

Жителям міста ця торгова марка сподобалась за смачну випічку власного виробництва та делікатеси, які доставляють з-за кордону.

Світ кіно

Кінотеатр "Світ кіно" розміщений у ТРЦ "Південна галерея". Він нічим не відрізняється від інших таких самих кінотеатрів. У ньому крутять російські фільми, а також новинки світового кінематографу.

Що відомо про Людмилу Янукович

Людмила Янукович (у дівоцтві Настенко) народилася в Єнакієвому в 1949 році.

Її мати була юрисконсультом, а дядько головою суду.

Закінчила Макіївський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю "інженер-будівельник".

Працювала спеціалістом тресту "Єнакіївметалургбуд" у проєктно-кошторисному бюро при Єнакіївському металургійному заводі.

З майбутнім президентом Віктором Януковичем познайомилася на заводі 1969 року, а 1971-го вони одружилися.

У шлюбі в них народилися два сини: Олександр (1973) – підприємець, за освітою лікар-стоматолог, та Віктор (1981) – екснардеп від Партії регіонів. Молодший син загинув 2015 року. Його мікроавтобус Volkswagen провалився під кригу.

Старшого сина Януковича прозвали Саша-стоматолог.

Фраза Людмили "Батя, я стараюсь!", яку вона виголосила на честь дня народження свого чоловіка, стала крилатою.

У ЗМІ з'явилася інформація, що Янукович розлучився з Людмилою після 45 років спільного життя. Нині він живе із сестрою свого колишнього кухаря – Любов'ю Полежай.