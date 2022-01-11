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Дружина Тищенка перервала відпустку, щоб розібратися з історією нардепа про котлети – фото

Наталія Магдик Наталія Магдик
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11 січня, 05:55
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Дружина Тищенка оголосила про конкурс на найкращу приготовану котлету. А нардеп вручатиме приз переможцю
Баранівська вирішила влаштувати конкурс
Баранівська вирішила влаштувати конкурс / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська модель та дружина народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка Алла Барановська заявила у Instagram-сториз про незвичайний конкурс. Завдання – приготувати мітболи.

Спонсором виступив сам Тищенко, який готовий нагородити найкращого кулінара. Щоправда, довго з подарунком народний обранець не церемонився та купив подарункові набори для переможців у бренду своєї дружини.

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На фото видно, що багато хто вже виконав головну умову та опублікував фото з котлетами для конкурсу Миколи Тищенка.

Дружина Алла Барановська оголосила, що сам народний депутат також візьме участь у конкурсі. Проте цього разу готувати він нічого не буде, а просто виступить у ролі судді, визначивши переможця.

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Звідки взялися мітболи

З котлетами у Миколи Тищенка "давні стосунки". Багато ЗМІ приписують це прізвисько депутату ще з лихих 90-х. Звідти і з'явилося "Коля Оболонський" .

Щоправда, у грудні минулого року історія здобула несподіване продовження, коли Микола Тищенко влаштував розваги для українців біля стін Офісу президента. Після ковзанки народний депутат запросив усіх погрітися, запропонувавши частування. Журналісти у ту ж мить поцікавилися, чи не йдеться про котлети.

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Микола Тищенко з цікавістю відреагував на запитання та розпочав суперечку про те, а чи варто називати м'ясну страву саме "котлетами". На думку нардепа, українською мовою правильно говорити "мітбол".

Своє рішення ввести в лексику незвичний для багатьох "мітбол" замість "котлети" Микола Тищенко прокоментував так: "Ми з вами запроваджуємо нові тренди. Тому що ми молодь. А молодь вона завжди на передовій. А українська молодь завжди диктує нові тренди".

На цьому народний депутат не зупинився і за пару днів поділився рецептом "мітболів по-київськи".

Очевидно, Микола Тищенко та його дружина вирішили креативно відреагувати на негативний інформаційний привід, під час якого у мережі активно висміювали народного депутата.

Хто така Баранівська

27-річна дружина нардепа із фракції "Слуги народу" родом із Донецька.

Працюючи журналісткою, у 2013 році познайомилася з майбутнім чоловіком Миколою Тищенком – під час одного з інтерв'ю.

Після подій 2014 року переїхала до Києва. Барановська та Тищенко одружилися у 2016 році. Але до цього цілих три роки приховувала стосунки. Нині родина виховує сина Давида, який народився у 2017 році.

Зазначимо, що дружина Тищенка є популярним блогером. На її сторінку в Instagram підписано 450 тисяч людей.

У своєму акаунті вона публікує фото з відпочинку, гарне вбрання, а також рекламу свого бренду косметики.

Зважаючи на фото, Алла Барановська організовує конкурс для чоловіка під час відпустки в ОАЕ (Дубай).

До речі, зовсім нещодавно два тижні тому дружина Тищенка на знімку в Instagram позувала на фоні Ейфелевої вежі в Парижі.

Але найепічніший скандал Миколи Тищенка з їжею обійшовся без котлет. У кулуарах Верховної Ради народний депутат заявив, що кілограм яловичини можна купити за 20 гривень, а кілограм сала – за 50. І все це – у центрі Києва, на Бессарабському ринку. Продавці на таку заяву відреагували зі здивуванням та сміхом, а хтось навіть не стримався слів, відгукуючись про таку заяву Тищенка.

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