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Дружина Порошенка з 4-ї ранку не спить через "каральну машину" Зеленського

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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17 січня, 17:24
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Порошенко з дружиною виїхали дуже рано, щоб встигнути до початку судового засідання
Петро Порошенко з дружиною
Петро Порошенко з дружиною / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина п'ятого президента України Марина Порошенко поскаржилася на те, що чинна влада всіляко перешкоджала їхньому поверненню до країни. Про це вона сказала під Печерським судом зі сцени.

"Це не незалежний суд, це каральна машина Зеленського, яка виконує все, що йому спаде на думку. Шкода, у цій голові дуже мало позитивних, проукраїнських, патріотичних ідей. Вони ще раз показали свою неповагу. Ми сьогодні з четвертої ранку вже були в дорозі. Ми приїхали вчасно, хоча вони намагалися затримати Порошенка і відібрати у нього паспорт. Вони ставили всілякі перешкоди, які тільки могли", – сказала вона.

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Дорога додому

П'ятий президент Петро Порошенко з дружиною, нардепами та представниками деяких ЗМІ рано-вранці прибули до аеропорту Варшави, щоб після місячного закордонного "турне" повернутися в Україну.

Фото: Севгіль Мусаєва, УП
Фото: Севгіль Мусаєва, УП
Фото: Севгіль Мусаєва, УП
Фото: Севгіль Мусаєва, УП

О 9-й ранку вони повернулися до Києва одним літаком із лідером "Євросолідарності" та супроводжували його на паспортному й митному контролі – у разі спроби затримання прямо в аеропорту.

Відібрали паспорт

Після прильоту на паспортному контролі у Порошенка відібрали паспорт, але незабаром його повернули. Крім того, співробітники ДБР намагалися йому вручити повістку до суду, однак це у них не вийшло.

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Фото: скріншот із відео

Після цього політик поїхав до Печерського суду для участі у засіданні у справі про держзраду.

Фото: скріншот із відео

А як там справи у дружини Порошенка

Марина Порошенко не лише дружина п'ятого президента, вона також політик. У вересні 2020 року вона балотувалася до Київради від "Європейської солідарності". У Київраді вона стала головою постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціальної політики.

На джаз-вечорі фестивалю "Європейська осінь у Львові" Порошенко з дружиною станцювали повільний танець під пісню "Гуцулка Ксеня".

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Підозра Порошенку

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