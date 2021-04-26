Жалюгідне видовище – політологи різко висловилися про "наукову діяльність" Ківи

Скандальний депутат від партії ОПЗЖ Ілля Ківа став головним мемом дня після захисту кандидатської дисертації. Журналісти Сьогодні поцікавилися в експертів, що вони думають про здібності нардепа в науці

Скандальний депутат від партії "ОПЗЖ" Ілля Ківа став головним мемом дня після захисту кандидатської дисертації. На захисті політика попросили пояснити сенс поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат", про що він писав. На це дисертант сказав, що питання зрозумів, але відповідь буде в його наступній науковій роботі.

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Журналісти "Сьогодні" поцікавилися у політологів, що вони думають про здібності нардепа в науці.

Палій: Не міг відповісти на елементарні запитання

Політолог Олександр Палій назвав виступ Ківи "паскудством і дискредитацією науки".

"Було видно, що на елементарні запитання про власну термінологію Ківа не міг відповісти. Напевно, там все було вже погоджено. Але насправді після такої відповіді йому слід було дати незахист", – зазначив він.

Експерт вважає, що за допомогою наукового звання керівництво партії "ОПЗЖ" намагається "обілити Ківу" – тому що "в них є тільки два парламентські досягнення".

"Насправді в цій партії тепер дві головні речі: перша – це кум Путіна як один з лідерів, а друга – депутат, який просто на засіданні парламенту рукоблудив. І вони намагаються відвернути увагу від цього, розбавити якимись іншими меседжами, відмити репутацію. Але це не виходить", – підкреслив політолог.

Палій додав, що вся історія з дисертацією нардепа "видається жалюгідною".

"Мені здається, ці проросійські політичні сили давно так не опускалися. Причому, напевно, ще із часів Януковича. Звичайно, це досить жалюгідне видовище", – додав він.

Карасьов: Українська наука перебуває в жалюгідному стані

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Політолог Вадим Карасьов вважає, що згаданий термін з роботи Ківи нічого не означає – просто це надає дисертації псевдонаукову респектабельність.

"Що опоненти й учасники вченої ради не розуміли, що це певного роду абракадабра? Набір якихось правильних, модних слів – за ними нічого не стоїть. Наука давно вже перебуває в жалюгідному стані, і не тільки українська", – зазначив він.

На думку експерта, вся ця історія ще раз висвітлила криза науки не тільки в нашій країні, а й у світі.

"До ситуації з Ківою треба поставитися спокійно, не робити з цього сенсацію. Просто персонаж цікавий, медійний. За допомогою множення новомодних слів вже пишуться дисертації. Як колись вчив філософ Вільям Оккам: "Не слід множити суще без потреби". Так от у цьому випадку дисертант пішов шляхом множення термінів, а я б все-таки порадив йому не множити надміру", – резюмував він.

Фесенко: жодного стосунку до науки Ківа не має

"Це дві різні сфери – Ківа і наука. Взагалі, я критично ставлюся до ситуацій, коли політики, чиновники захищають дисертації. Наука вимагає великого часу, цілеспрямованих занять. Неможливо професійно поєднувати наукове дослідження і політику або бізнес", – вважає політолог Володимир Фесенко.

За його словами, у контексті скандалу навколо дисертації можна говорити тільки про "корупцію в чистому вигляді".

"У цьому випадку йдеться лише про статус. Всі, хто знайомий з цією ситуацією ще з 90-х років, коли така практика почалася, – вони знають. Сплачується певна сума, купується текст, який пишуть наймані товариші, а потім відбувається захист, за який теж платять. Це корупція в чистому вигляді. Я думав, що мода на це пройшла, але, схоже, у декого марнославство бере гору", – зазначив політолог.

Фесенко висловив жаль, що "наукові ради йдуть на такий гріх" – "репутація науки від цього тільки страждає".

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, як Ківа зі скандалом і в супроводі "тітушок" захищав дисертацію. Нардеп Володимир Ар'єв повідомив, що після такого він йде з аспірантури, а лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що сьогодні був забитий останній цвях у труну української науки.

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