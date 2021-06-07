Зеленського запросили в Білий дім, а Притула пішов із "Голосу" – головні новини СЬОГОДНІ

Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні послабили карантинні обмеження під час епідемії COVID-19, колишньому члену РНБО загрожує 15 років за державну зраду, а Джо Байден запросив Володимира Зеленського на зустріч у Білому домі – сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини понеділка, 7 червня.
Нове інтерв'ю Зеленського
Зеленський, Байден і Путін. Колаж "Сьогодні"
Президент Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв'ю американському виданню Axios. Спілкуючись із журналістами, він відкрито критикував США і НАТО.
Про що говорив Зеленський:
назвав рішення президента США Джо Байдена відмовитися від санкцій проти російського газопроводу "Північний потік – 2" спрямованим не на підтримку України;
про Байдена: "Він добре знає Росію, він добре знає Україну, і він прекрасно знає особисто президента Путіна";
порівняв Байдена з Майклом Джорданом;
висловив готовність зустрітися з главою Білого дому;
розкритикував НАТО за зволікання з наданням Україні членства в Альянсі;
назвав стягування російських військ до кордонів України методом психологічного тиску;
"Я хотів би вийти на новий рівень відносин із США".
В Україні пом'якшили карантин
Українцям послабили карантин / Фото: Reuters
Кабмін послабив карантинні обмеження, які були введені для стримування коронавірусної хвороби:
кінотеатри та інші заклади культури тепер можуть бути наповнені на дві третини місць;
дозволяється проводити масові заходи (зокрема в розважальних закладах та закладах громадського харчування) за умови перебування однієї людини на 4 кв. м площі будівлі;
ослаблені умови для входження областей в "зелену" зону епіднебезпеки.
Ті, хто здав негативний ПЛР-тест на коронавірус, вакцинувався або перехворів, від обмежень звільняються.
Екс-член РНБО "злив" держтаємницю за кордон
/ Фото: СБУ
Колишнього чиновника Адміністрації президента України і Ради національної безпеки і оборони помістили під цілодобовий домашній арешт.
Його підозрюють у державній зраді за передачу секретної інформації іноземній спецслужбі в 2014 році. Серед усього іншого "злиті" дані стосувалися деталей функціонування органів державної влади України.
Екс-чиновнику загрожує до 15 років позбавлення волі. Ані його ім'я, ані якій саме країні він міг передати державну таємницю, не уточнюється.
Притула пішов із "Голосу"
Сергій Притула. Фото: facebook.com/serhiyprytula
Шоумен і політик Сергій Притула заявив про вихід із партії "Голос" через невдоволення діями керівництва політичної сили. Він назвав три причини свого рішення:
- деякі нардепи забули про передвиборчі обіцянки і голосували врозріз із бажанням своїх виборців;
- відсутність реакції керівництва партії на таку поведінку депутатів означає їхню підтримку;
- ряди партії почали зачищати від тих, хто критикував недоброчесних політиків із "Голосу".
"З такими "функціонерами" мені не по дорозі. І надалі супутників у тернистих шляхах української політики я обиратиму обачніше", – пообіцяв Притула.
Зеленського покликали в Білий дім
Володимир Зеленський переговорив з Джо Байденом перед його поїздкою до Європи. Фото: колаж "Сьогодні"
Сьогодні відбувся другий телефонний дзвінок між президентами США і України, під час якого Джо Байден висловив свою підтримку територіальній цілісності і суверенітету України.
Він також запросив Володимира Зеленського до Вашингтону – цього літа, після того, як Байден повернеться з європейського турне, у них відбудеться зустріч у Білому домі.
Також вони обговорили стан українсько-американських відносин.
Про що ще 7 червня говорили в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: