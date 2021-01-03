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  1. Політика

Зеленський записав окреме новорічне звернення до Криму: відео

3 січня, 08:19

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В Україні без Криму не так сонячно і смачно, зазначив глава держави

Президент Володимир Зеленський записав окреме новорічне звернення до жителів окупованого Криму.

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Відповідне відео опублікував у Facebook представник президента в АРК Антон Кориневич.

Він вважає, що Україна може повноцінно святкувати і радуватися тільки тоді, коли будуть звільнені окуповані території.

"Дорогі кримчани! Любий Крим! Я від щирого серця хочу привітати вас з 2021 роком. Яким би не став успішним рік для України, наша радість буде неповною доти, доки вас немає з нами. Без Криму в Україні не так сонячно, не так смачно, не так приємно. Загалом – просто якось не так. І так не повинно бути", – сказав Зеленський.

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Зеленський записав окреме новорічне звернення до Криму: відео

Президент висловив упевненість, що кримчани і решта народу України будуть разом.

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"Бо Крим – це Україна, а Україна – це Крим. З новим роком вас!" – додав глава держави.

Читайте також повний текст новорічного звернення Зеленськогодо українського народу, в якому він закликав жителів окупованої частини Донбасу святкувати Новий рік за київським часом, а не за Москвою.

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Крим Володимир Зеленський новогоднее поздравление звернення Новий рік 2021

Джерело: Сьогодні

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