Зеленський вибрав незвичайне місце для великої пресконференції

Попередні пресконференції теж були у нестандартному форматі, один раз навіть в кафе під бургери

пресконференція Володимира Зеленського / Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський проведе 20 травня пресконференцію на території заводу "Антонов" з нагоди другої річниці свого президентства.

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Про це повідомила пресслужба глави держави.

В Офісі президента повідомили, що зустріч Зеленського із журналістами розпочнеться о 12:00 в ДП "Антонов", вул. Академіка Туполєва, 1.

На Банковій попередили, що в зв'язку з карантинними вимогами можливе обмеження кількості представників ЗМІ, які візьмуть участь у пресконференції.

Нагадаємо, минулі великі пресконференції глава держави теж давав в нестандартній обстановці. Так, 10 жовтня 2019 року відбувся пресмарафон Зеленського в закладі Kyiv Food Market. За стіл до президента пускали журналістів групами – він відповідав на питання 14 годин.

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А 20 травня 2020 року президент дав велику пресконференцію на галявині біля Маріїнського палацу. Тоді Зеленський говорив про тарифи, другий термін, епідемію коронавірусу і кримінальні справах проти Порошенка.