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Зеленський ввів до складу РНБО "цифрового" віце-прем'єра Федорова

19 березня, 14:28

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Глава держави підписав відповідний указ

Президент Володимир Зеленський ввів до складу РНБО віце-прем'єра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Відповідний указ №102 / 2021 "Про зміну в складі Ради національної безпеки і оборони України" опубліковано на сайті глави держави в п'ятницю, 19 березня.

Нагадаємо, 19 березня о 17:00 відбудеться чергове засідання РНБО. На ньому не планують прийняття особливо гучних і сенсаційних рішень. Поки невідомо, що саме обговорять на наступному засіданні. Крім того, поки нема жодних офіційних заяв про наступне засідання РНБО.

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Також повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони виступила за зміну протоколу лікування пацієнтів з коронавірусом. Зокрема, в питанні антикоагулянтної терапії.

Крім того, сайт "Сьогодні" писав, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив: запуск єдиного реєстру осіб, які отримують соціальну допомогу, дозволить Україні економити 50-100 млрд гривень в рік. Це кошти, які зараз витрачають на 17% соцвиплат. Вони йдуть "мертвим душам" – людям, яких не існує, або тим, хто не має права на державну допомогу.

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РНБО Володимир Зеленський Михаил Федоров Минцифра

Джерело: Сьогодні

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