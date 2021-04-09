Зеленський ввів довічні санкції проти Януковича і ще 26 колишніх чиновників

Президент Володимир Зеленський ввів в дію довічні санкції проти екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єра Миколи Азарова і ще 25 колишніх чиновників.
відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
Так до списку санкцій увійшли наступні фізособи:
- Абісов Сергій Володимирович;
- Азаров Микола Янович;
- Аксьонов Сергій Валерійович;
- Бобков Олександр Михайлович;
- Грицай Валерій Миколайович;
- Затулін Костянтин Федорович;
- Зима Петро Анатолійович;
- Іванцов Андрій Геннадійович;
- Кирилін Олег Геннадійович;
- Колесніченко Вадим Васильович;
- Константинов Володимир Андрійович;
- Курченко Сергій Віталійович;
- Кусюк Сергій Миколайович;
- Лебедєв Павло Валентинович;
- Пасічник Леонід Іванович;
- Поддубов Олександр Олександрович;
- Поклонськая Наталія Володимирівна;
- Пшонка Віктор Павлович;
- Саламатін Дмитро Альбертович;
- Соркін Ігор В'ячеславович;
- Табачник Дмитро Володимирович;
- Ткаченко Микола Миколайович;
- Федорян Микола Ауреловіч;
- Фіськов Микола Миколайович;
- Черпіцький Олександр Зіновійович;
- Чилимова Ольга Анатоліївна;
- Янукович Віктор Федорович.
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Також санкції терміном на три роки вводяться проти кількох юросіб:
- Endless Moonlight Limited;
- Trading Field Limited;
- ТОВ "ІСС-Софт".
Нагадаємо, раніше Зеленський ввів санкції проти топ-10 контрабандистів і 79 компаній.
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