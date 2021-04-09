Зеленський ввів довічні санкції проти Януковича і ще 26 колишніх чиновників

У список також потрапили Пшонка, Поклонська, Курченко, Азаров, Аксьонов та інші

Президент Володимир Зеленський ввів в дію довічні санкції проти екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єра Миколи Азарова і ще 25 колишніх чиновників.

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відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Так до списку санкцій увійшли наступні фізособи:

Абісов Сергій Володимирович; Азаров Микола Янович; Аксьонов Сергій Валерійович; Бобков Олександр Михайлович; Грицай Валерій Миколайович; Затулін Костянтин Федорович; Зима Петро Анатолійович; Іванцов Андрій Геннадійович; Кирилін Олег Геннадійович; Колесніченко Вадим Васильович; Константинов Володимир Андрійович; Курченко Сергій Віталійович; Кусюк Сергій Миколайович; Лебедєв Павло Валентинович; Пасічник Леонід Іванович; Поддубов Олександр Олександрович; Поклонськая Наталія Володимирівна; Пшонка Віктор Павлович; Саламатін Дмитро Альбертович; Соркін Ігор В'ячеславович; Табачник Дмитро Володимирович; Ткаченко Микола Миколайович; Федорян Микола Ауреловіч; Фіськов Микола Миколайович; Черпіцький Олександр Зіновійович; Чилимова Ольга Анатоліївна; Янукович Віктор Федорович.

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Також санкції терміном на три роки вводяться проти кількох юросіб:

Endless Moonlight Limited;

Trading Field Limited;

ТОВ "ІСС-Софт".

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Нагадаємо, раніше Зеленський ввів санкції проти топ-10 контрабандистів і 79 компаній.

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