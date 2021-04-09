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Зеленський ввів довічні санкції проти Януковича і ще 26 колишніх чиновників

9 квітня, 21:46

Денис Беспалов Денис Беспалов

У список також потрапили Пшонка, Поклонська, Курченко, Азаров, Аксьонов та інші

Президент Володимир Зеленський ввів в дію довічні санкції проти екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єра Миколи Азарова і ще 25 колишніх чиновників.

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відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Так до списку санкцій увійшли наступні фізособи:

  1. Абісов Сергій Володимирович;
  2. Азаров Микола Янович;
  3. Аксьонов Сергій Валерійович;
  4. Бобков Олександр Михайлович;
  5. Грицай Валерій Миколайович;
  6. Затулін Костянтин Федорович;
  7. Зима Петро Анатолійович;
  8. Іванцов Андрій Геннадійович;
  9. Кирилін Олег Геннадійович;
  10. Колесніченко Вадим Васильович;
  11. Константинов Володимир Андрійович;
  12. Курченко Сергій Віталійович;
  13. Кусюк Сергій Миколайович;
  14. Лебедєв Павло Валентинович;
  15. Пасічник Леонід Іванович;
  16. Поддубов Олександр Олександрович;
  17. Поклонськая Наталія Володимирівна;
  18. Пшонка Віктор Павлович;
  19. Саламатін Дмитро Альбертович;
  20. Соркін Ігор В'ячеславович;
  21. Табачник Дмитро Володимирович;
  22. Ткаченко Микола Миколайович;
  23. Федорян Микола Ауреловіч;
  24. Фіськов Микола Миколайович;
  25. Черпіцький Олександр Зіновійович;
  26. Чилимова Ольга Анатоліївна;
  27. Янукович Віктор Федорович.

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Також санкції терміном на три роки вводяться проти кількох юросіб:

  • Endless Moonlight Limited;
  • Trading Field Limited;
  • ТОВ "ІСС-Софт".
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Нагадаємо, раніше Зеленський ввів санкції проти топ-10 контрабандистів і 79 компаній.

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