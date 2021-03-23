Зеленський надав чинності рішенню РНБО про нові санкції проти російських ЗМІ

Президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Реклама

Про це йдеться в указі президента України №109/2021.

Економічні санкції будуть застосовані до наступних пропагандистських виданнь:

автономна некомерційна організація "Інтернет-Преса";

акціонерне товариство "Газета.Ру";

товариство з обмеженою відповідальністю "Утро.ру";

автономна некомерційна організація "Вільна електронна енциклопедія "Довідник Патріота";

федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні";

товариство з обмеженою відповідальністю "Лента.Ру";

товариство з обмеженою відповідальністю "ЗМІ2";

автономна некомерційна організація "ТВ-Новости";

товариство з обмеженою відповідальністю "Федеральне агентство новин";

товариство з обмеженою відповідальністю "Кассадо Груп" ( "voicesevas.ru").

До цих російських видань буде застосовано такі економічні санкції:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися приналежним йому майном;

обмеження торгових операцій;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

інші санкції, які відповідатимуть принципам їх застосування, встановленим законодавством (припинення фінансових операцій, заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів/серверів, в тому числі до субдоменів, зокрема "gazeta.ru").

Окрім того, Зеленський ввів у дію указ №108/2021 про рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіадвигунобудування", який стосується націоналізації "Мотор-Січі".

Реклама

Контроль за виконанням рішень РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Укази набирають чинності з дня їх публікації.

Нагадаємо, раніше РНБО ввів санкції проти 19 компаній, пов'язаних з користуванням та видобутком надр України.

Також повідомлялося, що РНБО продовжив санкції проти двох російських банків.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама