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Зеленський запровадив безвіз для китайських туристів

23 березня, 23:24

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Громадяни Китаю протягом шести місяців зможуть подорожувати в Україну без віз

Президент України Володимир Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для туристів із Китаю, які в'їжджають в Україну з 1 квітня по 30 вересня 2021 року, підписавши відповідний указ.

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Про це повідомила прес-служба президента.

Згідно з указом № 116/2021 "Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в'їжджають в Україну з туристичною метою", візи для китайців скасовуються для розвитку дружніх відносин і активізації двостороннього співробітництва між країнами.

Також дозволяється безвізовий транзитний проїзд через українську територію громадянам Китаю, які їдуть з туристичною метою, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, в січні Україна на рік продовжила безвізовий режим в'їзду і транзитного проїзду через свою територію для громадян Великої Британії.

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Крім того, минулого літа президент схвалив безвізовий в'їзд і транзит по Україні для громадян Австралії, Нової Зеландії, Бахрейну, Кувейту, Оману і Саудівської Аравії.

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Китай туристи Володимир Зеленський безвіз
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